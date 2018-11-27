أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت | “سعر الطن” اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر بالسوق المحلي وتوقعات أسعار جميع مواد البناء

أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر يشغل بال الكثيرين، لما له من تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية، وكذلك على تكلفة البناء في الوقت الحالي، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير اليومي المفصل، سنتابع تحركات أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت في مصر، وكذلك التوقعات المستقبلية لأسعار الأسمنت وحديد التسليح، وسيكون ذلك بشكل كامل ودقيق، وهذا التقرير الشامل سننشر من خلاله أسعار جميع الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت وحديد التسليح في مصر.

كذلك نعرض من خلال هذا التقرير أسعار جميع مصانع الأسمنت في مصر ومن أشهر العلامات التجارية، أسمنت النهضة، أسمنت أسيوط المهندس، أسمنت أسيوط الفهد، أسمنت الشركة العربية وأسمنت الصخرة.

نقدم لكم بصفة دورية آخر التحديثات ومراجعة يومية، وكذلك البيانات الخاصة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر بجميع الشركات والمصانع بدقة، وذلك حرصاً توقير الوقت والجهد في البحث عن الأسعار الحقيقية لمواد البناء من حديد وأسمنت.

فقد لاحظنا عدم دقة المواقع التي تقوم بنشر أسعار الحديد والأسمنت، حيث لاحظنا عشوائية كبيرة وعدم تدقيق من خلال هذه المواقع، وحقاً على متابعينا رصد أسعار الحديد والأسمنت الحقيقية بشكل دقيق ويومي وشامل لأول مرة.

أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر والتوقعات المستقبلية لأسعار الحديد والأسمنت

تشير التوقعات أسعار الحديد والأسمنت سوف تشهد خلال الفترة القادمة بعض الانخفاضات النسبية في الأسعار، ويرجع ذلك لانخفاض الطلب عليها بعدما أصبحت الأسعار خارج مقدرة المواطن بشكل مبالغ فيه، هذا وقد صرح مؤخراً المحلل الافتصادي أيمن حامد بأن صناعة مواد البناء من حديد وأسمنت ستشهد ركود تضخمي نسبي، وأضاف حامد أن الركود التضخمي من أسوء أنواع الركود المصحوب بتضخم وارتفاع الأسعار.

كما صرح المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم القابضة محمد مجدي أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة هو نتيجة الزيادات المتتالية في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، الأمر الذي يجعل معظم المستثمرين غير قادرين علي الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما توقع مجدي أن يحدث انخفاضاً في معدل نمو قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة نتيجة لذلك الارتفاع .

سعر الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك وأخر الأسعار المعلنة

سجل سعر الأسمنت المسلح 883 جنيه للطن

سجل متوسط سعر طن أسمنت الصخرة 850 جنيهًا

سجل متوسط سعر أسمنت المصري 860 جنيهًا للطن

سجل أسمنت المهندس سجل 873 جنيهًا للطن

سجل سعر أسمنت التعمير سجل 858 جنيهًا للطن.

سجل متوسط سعر أسمنت السويدي 885 جنيهًا

سجل سعر أسمنت طره إلى 873 جنيهًا

سجل أسمنت سيناء 850 جنيهًا

سجل أسمنت حلوان 873 جنيهًا

سجل سعر أسمنت السويس 863 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2255 جنيهًا

سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2280 جنيهًا

سجل سعر سوبر سيناء 2300 جنيهًا

سجل سعر سوبر رويال 2275 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2255 جنيهًا للطن

سجل سعر الواحة الأبيض بلغ سعره 2300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 773 جنيهًا للطن

سجل أسمنت النخيل 773 جنيهًا للطن

سجل أسمنت الواحة 773 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 880 جنيهًا للطن

سجل أسمنت أسيوط المقاوم 888 جنيهًا للطن

سجل أسمنت السويس سي ووتر 893 جنيهًا للطن

سجل أسمنت السويدي المقاوم 913 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس عند 800 جنيه للطن

سجل جبس القومية 880 جنيهًا للطن

سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن

سجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن

سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن

سجل جبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

سعر الحديد اليوم في مصر للمستهلك وأخر أسعار المصانع المعلنة لشهر أكتوبر2018

الشركة المصنعة سعر البيع للطن بالجنية المصري شركة حديد عز ١٢٢٠٠ إثنا عشر الف ومئتين جنيه للطن شركة حديد المصريين ١٢٢٠٠ إثنا عشر الف ومئتين جنيه للطن شركة حديد بشاي ١٢١٨٠ إثنا عشر الف ومائة وثمانون جنية للطن شركة حديد السويس للصلب ١٢١٧٥ إثنا عشر الف ومائة وخمسة وسبعون جنيه للطن شركة حديد الجارحي ١٢١٠٠ إثنا عشر الف ومائة جنيه للطن شركة حديد العشري ١٢٠٠٠ إثنا عشر الف جنيه للطن شركة حديد مراكبي ١١٩٩٠ أحد عشر الف وتسعمائة وتسعون جنيه للطن شركة حديد الجيوشي ١١٩٥٠ أحد عشر الف وتسعمائة وخمسون جنيه للطن شركة حديد طنطا ١١٨٠٠ أحد عشر الف وثمانمائة جنيه للطن شركة حديد بيانكو ١٠ و١٢ مم ١١٨٠٠ أحد عشر الف وثمانمائة جنيه للطن شركة حديد بيانكو ١٦ مم ١١٧٥٠ حد عشر الف وسبعمائة وخمسون جنيه للطن

وتمثل قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية ، خاصة الدولار عامل مباشر لتحديد أسعار الحديد والأسمنت نظرا لاستيراد مكونات هذه الصناعة خاصة خام البليت والذي هو أهم عنصر من عناصر إنتاج حديد التسليح بمصر.

أسعار الصرف لجميع العملات بالبنك المركزي اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 17.8624 17.9558 يورو​ 20.3827 20.4966 جنيه إسترلينى​ 22.9781 23.1074 فرنك سويسرى​ 17.9557 18.0570 100 ين يابانى​ 15.8130 15.8972 ريال سعودى​ 4.7608 4.7862 دينار كويتى​ 58.7269 59.0866 درهم اماراتى​ 4.8625 4.8889 اليوان الصينى​ 2.5762 2.5902

ومن الجدير بالذكر ما صرح به رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزينى، حيث صرح: أن 70 % من إنتاج مصانع الحديد والأسمنت بجمهورية مصر العربية موجه في الوقت للمشروعات القومية الضخمة التي تقوم عليها الدولة، وأضاف الزيني في تصريحه: “لولا هذه المشروعات لتوقفت كثير من المصانع عن العمل”.

ويتطلع المواطن للتعرف على آخر أسعار الحديد بالسوق العالمي والسوق المحلى لما له من أهمية كبيرة في البناء والتشييد مما يؤثر على أسعار الوحدات السكنية.

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