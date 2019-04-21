سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21/4/2019 المصانع وشركات مواد البناء في مصر تحديث مستمر

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21 أبريل 2019، نوعا من الأستقرار النسبي، ويرتبط سعر الحديد في السوق المصرية، بما يحدث له من تطورات في الأسواق العالمية، في الخارج، حيث يتم استيراد المواد الخام الأولية الخاصة به من الخارج، ثم تبدأ عملية الإنتاج داخل المصانع المصرية، لذلك فإن سعر الدولار الأمريكي والعملة الصعبة ،غالبا ما يؤثر على سعر الحديد في مصر، وعندما ارتفعت قيمة الدولار مؤخرا بعد التعويم، كذلك ارتفع معها سعر الحديد الخردة لأكثر من 370 دولار أمريكي، لذا كان لابد لنا من متابعة دورية، عن سعر الحديد والأسمنت، ولكن حاليا يبدو أنه يوجد شبه حالة من الاستقرار الملحوظ، في سعر الحديد والأسمنت في مصر، وهذا الاستقرار قد لوحظ من قبل الخبراء الاقتصاديين، من منتصف العام الماضي 2017.

سعر الحديد والأسمنت في مصر:

تحظى أسعار الحديد والأسمنت في مصر بأهمية بالغة، واهتمام كبير من الجميع، نظرا لارتباطه بسعر المسكن وسعر المعدات المختلفة، والتي يتأثر بها أي موظف أو عامل، أو رب أسرة، أو أي مستهلك، وبالفعل يجد كل من يتابع تطورات سوق الحديد حاليا، أنه يوجد استقرار ملحوظ في الأسعار، مقارنة بما كان عليه نفس الوقت من العام الماضي، تابع في مقالتنا، تفاصيل سعر الحديد والأسمنت، وما وصلت إليه المستجدات في الفترة الأخيرة.

سعر الحديد في مصر:

الشركة حديد عز حديد عطية حديد المصريين حديد المراكبي حديد العشري السعر يتراوح من 11720 إلى 11750 جنيه 11600 جنيه 11600 جنيه 11560 جنيه يتراوح من 11500 إلى 11525 جنيه

الشركة حديد بشاي الشركة الوطنية للصلب حديد الكومي حديد المعادي حديد مصر ستيل حديد سرحان السعر من 11600 إلى 11650 جنيه يتراوح من 11550 إلى 11600 جنيه 11450 جنيه 11300 جنيه 11525 جنيه من 11300 إلى 11350 جنيه

اسعار الحديد اليوم:

وقد قامت شركة حديد عز في العام الماضي بتثبيت الأسعار الخاصة بالحديد، ولم تتغير الأسعار تقريبا منذ ذلك الوقت، إلى الوقت الحالي، ويبدو أننا نعاني هذا الشهر من زيادة في الأسعار، نظرا إلى تأثر الحديد بالأسعار العالمية الموجودة، إلا أنه لا تزال بعض الشركات، محافظة على استقرار الأسعار فيها.

أسعار الأسمنت في مصر:

شهدت أسعار الأسمنت هذا الأسبوع، نوع من الانخفاض الطفيف في الأسعار عن الأسبوع الماضي، ويعد الأسمنت واحدا من أهم المواد المستخدمة في البناء، وتغيير سعره يؤثر جذريا في سعر المساكن، حيث يعد الأسمنت هو مادة الربط بين الأحجار والحديد ومواد البناء معا، وهو طحين ناعم يضاف إليه الماء لكي يتحول إلى المونة، ويستخدم أيضا في الخرسانة المسلحة، وقد يستخدم أسمنت مائي أو غير مائي، على حسب تصميم المعمار وهندسته، وأول الدول إنتاجا له هي، دولة فرنسا، ثم دولة سويسرا، ثم دولة المكسيك ثم دولة ألمانيا، وأخيرا إيطاليا.

سعر الأسمنت في الشركات المختلفة:

الشركة أسمنت المسلح أسمنت النصر أسمنت التعمير أسمنت السويس أسمنت أسوان السعر 860 جنيه 830 جنيه 833 جنيه 840 جنيه 823 جنيه

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