سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 21-4-2019 بجميع المصانع

سعر الحديد والأسمنت, في ظل حالة الاستقرار الذي يشهده سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري يستمر الاستقرار التام لسعر الحديد والأسمنت في مصر بجميع الأسواق المصرية وبكل المحافظات منذ بداية العام الجديد وقد يرتفع قليلا أو ينخفض قليلا حيث بدأت تعاملات صباح اليوم باستمر الاستقرار لـ سعر الحديد والأسمنت بعد أن شهد حالة من التزبزب في الفترة السابقة بين الارتفاع والانخفاض كما تشهد شركات مواد البناء والمصانع المصرية حالة من الركود في عمليات البيع والشراء نظرا لعدم الاقبال الكثيف من المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار.

ومن أهم العوامل التي أدت الى ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر نظرا لاستيراد أهم مواد التصنيع كما أن ارتفاع سعر البليت في العالم الذي يعتبر المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد والذي ساعد على ارتفاع سعر الحديد كما أن قرار وزارة الصناعة بوقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد فهناك مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد لاستيراد المنتج الذي كان يتم في هذه المرحلة من الخارج, كما يمكنكم معرفة أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 21-2-2019 و سعر كرتونة البيض

سعر الحديد اليوم في مصر.

المصنع اسم المنتج السعر بالجنيه المصري المصريين المصريين 11650 بشاي بشاي 11600 عز عزعز الدخيلة 11600 الجارحي الجارحي 10150 الكومي الكومي 11430 العتال العتال 11450 المراكبي المراكبي 11550 العشري العشري 11500 الجيوشي الجيوشي 11500 مصر ستيل مصر ستيل 11500

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع السويدي السويدي 840 جنيه أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 840 جنيه أسمنت طرة طرة 830 جنيه أسمنت حلوان حلوان 830 جنيه السويس للأسمنت السويس 815 جنيه أسمنت العريش العسكري 820 جنيه أسمنت سيناء سيناء 820 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 815 جنيه أسمنت أسيوط المهندس _______ الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 810 جنيه820 جنيه وقد شهدت الفترة السابقة حالة من التقلبات فى الأسعار المحلية والتي تأرجحت ما بين الزيادة والإنخفاض والإستقرار أحيانا وفي نفس الوقت توجد حالة جديدة من الثبات تشهدها أسوق البناء والتعمير في مصر خلال تعاملات اليوم من بيع وشراء بشكل كبير مقارنة بما ورد من أسعار يوم أمس والفترة السابقة وسط إرتفاع وتيرة التوقعات برفع سعر طن الحديد كما ننشر لكم في بداية تعاملات اليوم كل ما يطرأ على السوق المصري من جديد بالرغم من إرتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل مفاجئ. فى الفترة الأخيرة وتحديدا مع النصف الثاني من عام 2017 إلا أن الزيادة فى الأسمنت لم تكن بهذا المقدار الكبير الذي شهدته أسواق الحديد والصلب ومع إرتفاع كلا من الحديد والأسمنت تأثرت حركة البيع والشراء بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار وبسبب التذبذب فى الأسعار الذي يتغير بشكل كبير بين ليلة وضحاها مما يزيد من الإرتباك ويفضل الإنتظار حتى تتحسن الأسعار. تحديث: أسعار الحديد والأسمنت اليوم ثبات سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-4-2019 في المصانع المصرية والشركات، حيث سجل سعر الحديد اليوم بداخل مصنع حديد عز بقيمة 11600 جنيه، وبلغ سعر الطن بمصنع مصر ستيل مبلغ 11500 جنيه،بينما سجل سعر الأسمنت اليوم بداخل لافارج للأسمنت 835 جنيه، وبداخل شركة أسمنت مصر بني سويف 840 جنيها.

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