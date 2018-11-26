سعر الحديد في مصر للمستهلك بمحافظات وجه بحري وقبلي وأرض المصنع اليوم الثلاثاء

سعر الحديد اليوم يعتبر احد الاهتمامات البحثية على محرك جوجل في مصر، حيث يعتبر السكن من الضروريات الأساسية لحياة الإنسان، كما يعتمد على صناعة الحديد والصلب بشكل مباشر قطاع هام في الاقتصاد المصري وهو التشييد والبناء، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا نجوم مصرية أخر أخبار سعر الحديد في مصر للمستهلك اليوم، وقد تعرضت أسواق حديد التسليح في السوق المصرية لتقلبات كبيرة، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في سعر طن الحديد مع نهايات العام الماضي 2017، وواصل بعدها الارتفاع في بداية العام الحالي ليقارب ويتجاوز السعر مستوى 13 ألف جنيه خلال شهر مارس 2018، لكنه عاد للانخفاض دون هذا المستوى خلال شهر أبريل الحالي.
سعر الحديد اليوم فى مصر الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
نقدم لكم تقرير شامل لمتوسط أسعار الحديد في المصانع المصرية تسليم أرض المصنع، أيضا متوسط سعر التسليم لمحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي، مع التنويه بأن السعر هو مؤشر استرشادي لمتوسط سوق الحديد، وليس هناك إجبار أو شرط على تاجر حديد التسليح أن يتم البيع والشراء بالأسعار الواردة في هذا الموضوع، حيث كان متوسط سعر الحديد في السوق المصرية اليوم على النحو التالي
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|12330
|12450
|12600
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|12330
|12450
|12600
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|12350
|12450
|12600
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد العتال
|العتال
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد عطية
|عطية
|12200
|12300
|12450
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|12200
|12300
|12450
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|12250
|12350
|12500
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|12100
|12200
|12350
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|12150
|12250
|12400
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|12200
|12300
|12450
|شركة حديد العشري
|العشري
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|12100
|12200
|12350
|شركة حديد عياد
|عياد
|12250
|12350
|12500
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|12200
|12300
|12450
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|12200
|12300
|12450
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|12100
|12200
|12350
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|12100
|12200
|12350
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|12100
|12200
|12350
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توقعات اسعار الحديد الشهر القادم وهل ينخفض السعر خلال الأيام القادمة
مع الاضطراب في أسواق الحديد طرح الكثير من المواطنين في مصر العديد من الأسئلة المرتبطة بالحديد وأسعاره، منها التساؤل الخاص بتوقعات الخبراء لأسعار الحديد خلال الشهر القادم وهذا التساؤل لا توجد له إجابة نهاية، وذلك بسبب أن سعر الحديد في مصر يدخل في تحديده العديد من المعايير، وأبرزها سعر الخامات مقابل الدولار على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي لا يمكن الحكم أو السيطرة عليه، ثاني التساؤلات التي يتم طرحها هل ينخفض سعر الحديد الأيام القادمة في مصر، والإجابة عن هذا السؤال لا يمكن التوقع والجزم بها حتى الآن، مع التنويه أن الحديد قد انخفض بشكل نسبي منتصف شهر أبريل الحالي، فهل يستمر هذا الانخفاض لمنتجات حديد التسليح، هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.
توقعات انخفاض سعر الحديد للمستهلك في السوق المصرية
بشرى سارة أعلنها السيد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بعد انخفاض أسعار البيليت على المستوى الدولي بقيمة 15 دولار لكل طن، حيث توقع الجارحي انخفاض سعر حديد التسليح في مصر للمستهلك خلال الشهر المقبل بقيمة تقارب 250 جنيه مصر لكل طن حديد تسليح أو غيرها من منتجات الحديد، وأشار إلى أن الأزمة الحالية في ارتفاع الأسعار ليس بسبب نقص الإنتاج فمصانع الحديد المصرية تعمل بأقصى طاقة إنتاجية، وأن السبب الحقيقي يرجع إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الحديد عالميا، مما أدى إلى قيام الشركات بعملية تقييم جديدة للتكلفة حتى لا تتعرض لخسارة كبيرة تؤدي إلى توقف مصنع الحديد عن الإنتاج.
ارتفاع صادرات مصر من منتجات الحديد والأسمنت
أعلن مجلس التصدير المصري لمواد البناء التقرير الربع سنوي الأول لهذا العام 2018، والذي يستعرض من خلالها إحصائيات التصدير لمنتجات مواد البناء خلال الثلاثة الأشهر الأولي من هذا العام، وكان من أبرز تلك الأرقام زيادة صادرات الحديد المصري بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة أسعار الحديد الذي تم تصديره 250 مليون دولار، أيضا ارتفعت صادرات مصر من منتجات الأسمنت بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة سعر الأسمنت الذي تم تصديره 28 مليون دولار أمريكي.