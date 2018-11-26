سعر الحديد في مصر للمستهلك بمحافظات وجه بحري وقبلي وأرض المصنع اليوم الثلاثاء

سعر الحديد اليوم يعتبر احد الاهتمامات البحثية على محرك جوجل في مصر، حيث يعتبر السكن من الضروريات الأساسية لحياة الإنسان، كما يعتمد على صناعة الحديد والصلب بشكل مباشر قطاع هام في الاقتصاد المصري وهو التشييد والبناء، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا نجوم مصرية أخر أخبار سعر الحديد في مصر للمستهلك اليوم، وقد تعرضت أسواق حديد التسليح في السوق المصرية لتقلبات كبيرة، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في سعر طن الحديد مع نهايات العام الماضي 2017، وواصل بعدها الارتفاع في بداية العام الحالي ليقارب ويتجاوز السعر مستوى 13 ألف جنيه خلال شهر مارس 2018، لكنه عاد للانخفاض دون هذا المستوى خلال شهر أبريل الحالي.

سعر الحديد اليوم فى مصر الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

نقدم لكم تقرير شامل لمتوسط أسعار الحديد في المصانع المصرية تسليم أرض المصنع، أيضا متوسط سعر التسليم لمحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي، مع التنويه بأن السعر هو مؤشر استرشادي لمتوسط سوق الحديد، وليس هناك إجبار أو شرط على تاجر حديد التسليح أن يتم البيع والشراء بالأسعار الواردة في هذا الموضوع، حيث كان متوسط سعر الحديد في السوق المصرية اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 12330 12450 12600 شركة حديد عز الدخيلة 12330 12450 12600 شركة حديد المصريين المصريين 12350 12450 12600 شركة حديد بشاي بيشاي 12250 12350 12500 شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500 شركة حديد عطية عطية 12200 12300 12450 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12250 12350 12500 شركة حديد الجارحي الجارحي 12250 12350 12500 شركة حديد المعادي المعادي 12200 12300 12450 شركة حديد السويس للصلب السويس 12250 12350 12500 مصنع سرحان للصلب سرحان 12100 12200 12350 مصنع قوطة للصلب قوطة 12150 12250 12400 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12250 12350 12500 شركة حديد المراكبي المراكبي 12200 12300 12450 شركة حديد العشري العشري 12250 12350 12500 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12100 12200 12350 شركة حديد عياد عياد 12250 12350 12500 شركة حديد الكومي الكومي 12200 12300 12450 شركة حديد حديدنا حديدنا 12200 12300 12450 شركة طنطا للصلب طنطا 12100 12200 12350 شركة حديد بيانكو بيانكو 12100 12200 12350 شركة حديد عنتر عنتر 12100 12200 12350

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توقعات اسعار الحديد الشهر القادم وهل ينخفض السعر خلال الأيام القادمة

مع الاضطراب في أسواق الحديد طرح الكثير من المواطنين في مصر العديد من الأسئلة المرتبطة بالحديد وأسعاره، منها التساؤل الخاص بتوقعات الخبراء لأسعار الحديد خلال الشهر القادم وهذا التساؤل لا توجد له إجابة نهاية، وذلك بسبب أن سعر الحديد في مصر يدخل في تحديده العديد من المعايير، وأبرزها سعر الخامات مقابل الدولار على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي لا يمكن الحكم أو السيطرة عليه، ثاني التساؤلات التي يتم طرحها هل ينخفض سعر الحديد الأيام القادمة في مصر، والإجابة عن هذا السؤال لا يمكن التوقع والجزم بها حتى الآن، مع التنويه أن الحديد قد انخفض بشكل نسبي منتصف شهر أبريل الحالي، فهل يستمر هذا الانخفاض لمنتجات حديد التسليح، هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

توقعات انخفاض سعر الحديد للمستهلك في السوق المصرية

بشرى سارة أعلنها السيد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بعد انخفاض أسعار البيليت على المستوى الدولي بقيمة 15 دولار لكل طن، حيث توقع الجارحي انخفاض سعر حديد التسليح في مصر للمستهلك خلال الشهر المقبل بقيمة تقارب 250 جنيه مصر لكل طن حديد تسليح أو غيرها من منتجات الحديد، وأشار إلى أن الأزمة الحالية في ارتفاع الأسعار ليس بسبب نقص الإنتاج فمصانع الحديد المصرية تعمل بأقصى طاقة إنتاجية، وأن السبب الحقيقي يرجع إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الحديد عالميا، مما أدى إلى قيام الشركات بعملية تقييم جديدة للتكلفة حتى لا تتعرض لخسارة كبيرة تؤدي إلى توقف مصنع الحديد عن الإنتاج.

ارتفاع صادرات مصر من منتجات الحديد والأسمنت

أعلن مجلس التصدير المصري لمواد البناء التقرير الربع سنوي الأول لهذا العام 2018، والذي يستعرض من خلالها إحصائيات التصدير لمنتجات مواد البناء خلال الثلاثة الأشهر الأولي من هذا العام، وكان من أبرز تلك الأرقام زيادة صادرات الحديد المصري بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة أسعار الحديد الذي تم تصديره 250 مليون دولار، أيضا ارتفعت صادرات مصر من منتجات الأسمنت بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة سعر الأسمنت الذي تم تصديره 28 مليون دولار أمريكي.