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سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود اليوم | اليوم السبت 13-4-2019

كتب وسام كامل آخر تحديث

نستعرض معكم عبر موقع نجوم مصرية سعر صرف الدولار وأسعار صرف العملات الاجنبيه والعربية في السودان، وذلك ليوم السبت الثالث عشر من شهر ابريل لعام 2019، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا ،نتيجة الطلب الكبير علي الدولار ، واستمرت الزيادة علي الطلب يوم امس الجمعة حيث رجح المتداولون أن سبب الطلب هو الخوف من تطور الأوضاع التي تسود البلاد ، وأبلغ المتداولون في تعاملات السوق الاسود ان سعر صرف الدولار للشراء (73 جنيها) وقد سجل (74 جنيها ) للبيع ، ويشهد السودان خلال الأونة الأخيرة اوضاعا امنية غير مستقرة زادت من تقلبات سوق العملة، وأصبحت الأسعار تختلف بين السوق الرسمية لصناع السوق والموازية، واليوم ننشر لكم اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار  والعملات الأجنبية في السودان عن طريق جدول موجود بالاسفل يوضح سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاخري، وكانت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه السوداني تشهد في خلال الاسابيع السابقة نوعا من التذبذب في أسعار الشراء والبيع في السودان بـ”السوق السوداء”، وحسب اخر تحديث فقد شهدت الاسعار بعض الارتفاع للعملات اليوم السبت مثل الدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الاماراتي وبقية العملات الاخري.

تنبيه وملاحظة هامة: ان الأسعار المعروضة هي للهدف المعلوماتي فقط و موقع “نجوم مصرية” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في عين الاعتبار ، لذاعليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر السوق.

العملة الأجنبيةالسعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي73.00 جنيه سوداني
الريال السعودي19.46 جنيه سوداني
اليورو الأوروبي81.76 جنيه سوداني
الدرهم الإماراتي20.00 جنيه سوداني
الريال القطري20.03 جنيه سوداني
الجنيه الاسترليني94.90جنيه سوداني
الجنيه المصري4.23 جنيه سوداني
الدينار الكويتي228.19 جنيه سوداني
الريال العماني157.14 جنيه سوداني
الدينار البحريني146.74 جنيه سوداني
الدينار الليبي35.42 جنيه سوداني
الدولار الأسترالي35.64 جنيه سوداني

سعر الدولار  والريال السعودي والدرهم الاماراتي عبر الشيكات الفورية اليوم السبت 13-04-2019

العملةالسعر
الدولار89 جنيه
الريال السعودي24 جنيه
الدرهم الاماراتي24.90جنيه

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عن الكاتب

وسام كامل

كاتب ومدون فلسطيني ، اختصاص برمجة وتطوير مواقع ، من أبرز اهتماماتي متابعة الاخبار الاقتصادية والسياسية والرياضية

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