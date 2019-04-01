 التخطي إلى المحتوى

سعر الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

سعر الأسمنت في مصر, يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره  ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.

سعر الأسمنت في مصر اليوم.

وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم  في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.

سعر الأسمنت في مصر اليوم
سعر الأسمنت في مصر اليوم

الشركةالمنتجأقل سعرأعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح870 جنيه870 جنيه
النصر
التحرير
أسمنت اسيوطالمهندس
الفهد
الصعيد
شركة صناعات مواد البناءالتعمير830 جنيه830 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيك
حورس
أسمنت النهضةالنهضة825 جنيه830 جنيه
الصخرة825 جنيه830 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيه840 جنيه
الممتاز
أبو الهول
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان825 جنيه825 جنيه
أسمنت العريشالعسكري830 جنيه835 جنيه
أسمنت سيناءسيناء
الشركة القومية للأسمنتالفاخر
السويس للأسمنتالسويس850 جنيه850 جنيه
أسمنت بورتلاند طرةطرة860 جنيه860 جنيه
تكنو
أسمنت حلوانحلوان860 جنيه860 جنيه
أسمنت شورىشورى815 جنيه815 جنيه
مصر بني سويفمصر بني سويف835 جنيه840 جنيه
السويديالسويدي880 جنيه880 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي815 جنيه815 جنيه
أسمنت بنى سويفتايتان710 جنيه710 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله825 جنيه830 جنيه
الإسكندرية للأسمتالماكس730 جنيه730 جنيه
بلادي
العامرية انترسمنتالعامريه عاده770 جنيه770 جنيه
البرج780 جنيه780 جنيه
الساحل780 جنيه780 جنيه
الدلتا

سعر الأسمنت الأبيض.

الشركةالمنتجأقل سعرأعلى سعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة2280 جنيه2280 جنيه
سوبر سيناء2300 جنيه2300 جنيه
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال2275 جنيه2275 جنيه
رويال العادة
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض2250 جنيه2250 جنيه

قالت  المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، نهى بكر إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات وأن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.