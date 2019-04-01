سعر الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 1 أبريل 2019 بجميع المصانع

سعر الأسمنت في مصر, يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.

سعر الأسمنت في مصر اليوم.

وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.

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سعر الأسمنت الأبيض.

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