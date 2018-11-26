ءنقدم لكم متابعينا الكرام سعر الأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 27-11-2018 في الشركات المصرية، تشهد أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار، خصوصاً بعد عودة مصنع العريش للإنتاج، وبدء عملية تشغيل مصنع بنى سويف الجديد تدريجياً، وقد شهدت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الارتباك، أدي إلي ارتفاع سعر الأسمنت إلي 1300 جنيه خلال فترة من الفترات، ثم عادت الأسعار للهبوط مرة أخري، وتحتل مصر الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وأسعار الأسمنت يتم تحديثها وفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة في السوق المصري.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 27-11-2018

ننشر لكم متابعينا متابعي موقع نجوم مصرية متوسط سعر الأسمنت اليوم حيث تشهد الأسعار حاله من الاستقرار حالياً، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك اليوم بالنسبة للأسمنت العادي، بين 800 إلي 900 جنيه، ويعتبر الأسمنت البورتلاندي ( الأسمنت العادي ) من أكثر أنواع الأسمنت استخداماً، لدخوله في معظم عمليات الإنشاءات، مثل خرسانات المنشئات والكباري، وذلك لقوة تحمله للعوامل الجوية المختلفة.

الشركة الاسم التجاري السعر الشركة العربية للأسمنت النصر المسلح 895 930 لافارج للأسمنت الممتاز، المخصوص، أبو الهول 900 أسمنت سيناء سيناء 870 شركة صناعات مواد البناء التعمير 885 أسمنت النهضة الصخرة، النهضة 860 أسمنت العريش العسكري 880 شركة أسمنت وادي النيل المصري 890 السويدي السويدي 930 مصر للأسمنت بقنا المسلة 860 مصر بني سويف مصر بني سويف 885 الإسكندرية للأسمنت الماكس 730 السويس للأسمنت السويس 895 العامرية للأسمنت الساحل البرج العامرية عادة 780 780 770

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم بين 1970 إلي 2270 جنيه، ويدخل الأسمنت الأبيض في عمليات التشطيب مثل اللياثة والتبليطات، ويمنع استخدامه في الصبات، والهياكل الخرسانية، ويصنع بنفس طريقة صناعة الأسمنت العادي، بالإضافة لبعض المواد، مثل خبث الحديد.

الشركة الاسم التجاري السعر رويال المنيا للأسمنت الأبيض رويال العادة سوبر رويال 1770 1750 أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 1800

سعر الأسمنت المقاوم سي ووتر

وهو نوع شائع الاستخدام خصوصاُ في عمليات البنية التحتية، ورصف الطرق، وإنشاء خزانات المياه أسفل الأرض، وأعمال الخرسانة المسلحة للأساسات، لأنه مقاول للملوحة.

الشركة الاسم التجاري السعر السويدي السويدي المقاوم 960 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 985 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 940 جنيه

أسعار الجبس اليوم في المصانع والشركات

نقدم لكم أسعر الجبس بسعر اليوم للمستهلك، حيث يبحث العديد ممن يعملون في مجال الإنشاءات والمعمار بشكل يومي عن سعر الجبس، ويدخل الجبس في العديد من الأعمال مثل التشطيبات، وأعمال الفورم، وفي الطب في تثبيت العظام، وتباشير السبورات.

الشركة الاسم التجاري السعر للمستهلك نجوم سيناء المعمار 790 جبسينا سيناء 900 البلاح إكسبريس 820 الدولية الدولية 745 سيناء للجبس جوهرة سيناء —— العامرية العامرية 795 السويس السويس 805

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم في الشركات المصرية

وهو نوع من أنواع الأسمنت، يصنع بنفس طريقة الأسمنت العادي، ويضاف إليه بعد الإضافات مقل خبث الأفران، ويستخدم بكثرة في التشطيبات، لأنه يتميز بسهولة خلطة، واستخدامه، ويتم استعماله في عمليات اللياثة، والتبليطات، وصب الأرضيات، والمباني، ويمنع استخدامه في عمليات الهياكل والصبات الخرسانية.

الشركة الاسم التجاري السعر للمستهلك أسمنت سيناء النخيل 810 جنيه أسمنت حلوان الواحة 810 جنيه لافارج للأسمنت سقارة الأهرام _____ _____

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت الفترة الماضية وتوقعات السعر خلال الفترة القادمة

كشف الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أنه كان هناك تزايداً كبير على طلب الأسمنت في الفترة الماضية، بسبب المشروعات الكبيرة المنفذة، خاصة مشروعات وزارة الإسكان والقوات المسلحة كما هو حال أسعار الحديد، وذلك أدى إلى زيادة الطلب المحلى، وتراجع إنتاج بعض المصانع، وقد أدى ذلك إلي رفع الأسعار، وزيادة الضغط على المصانع، وأشار الدسوقي إلى أنه تم إدخال مصنع جديد للأسمنت، وهو مصنع بنى سويف، حيث يحتوي المصنع على 6 خطوط إنتاج، سينتج كل منها تنتج 6 آلاف طن من الأسمنت يوميًا، بإجمالي 13 مليون طن سنويًا، وهو ما يخلق وفرة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، ويتوقع سيادته هبوط سعر الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، ووصول سعر طن الأسمنت إلي 800 جنيه للطن، بدلاً من 940 حالياً.

وهناك تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يؤكد أن صادرات مصر من الأسمنت قد ارتفعت بنسبة 13% من بداية العام الحالي حتى يونيو الماضي، حيث سجلت 57 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث يصل حجم إنتاج مصر السنوي من الأسمنت حالياً ما يقرب من 60 مليون طن سنوياً، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت، وقد فازت منها 3 شركات فقط في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي شركة “إسمنت المصريين” في سوهاج، وشركة “السويدي للإسمنت” في العين السخنة، وشركة “جنوب الوادي للإسمنت” في بني سويف.

تحديث: سعر طن الأسمنت اليوم



سجل سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 27-11-2018 بداخل الشركة العربية للأسمنت المسلح 930، والنصر 895 جنيه مصري، وبداخل شركة أسمنت النهضة 860 جنيه مصري، وبداخل شركة أسمنت وادي النيل 890 جنيه مصري، وبداخل شركة مصر للأسمنت قنا 860 جنيه مصري، وهذا الاستقرار في الأسعار نوعاً ما يرجع إلى افتتاح أكبر مجمع مصانع أسمنت في الشرق الأوسط ببني سويف، حيث يؤكد مسؤولون أنه لولا هذا الافتتاح لما استقرت الأسعار، ولتعدى سعر الأسمنت الـ1600 جنيه للطن، وذلك بسبب أن المصانع تنتج مواد البناء حسب الاحتياجات اليومية للسوق.

يرجي ترك تعليق بتوقعاتكم لسعر الأسمنت خلال الفترة القادمة.