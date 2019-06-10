زيادة المعاشات 2019 آخر الأخبار وموعد العلاوات

بشرى سعيدة لجميع المنتظرين خبر زيادة المعاشات 2019 فلقد أقرّ البرلمان المصري بصورة مبدئية الموافقة على زيادة المعاشات 2019 واليوم ننشر لكم أهم وآخر أخبار المعاشات وموعد العلاوات التي ستصل إلى زيادة المعاشات بنحو 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيه وفق القوانين التي أقرها مجلس النواب على أن يكون الحد الأدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في المجموع بالكامل، وينتظر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إصدار القانون بالموافقة الكاملة يوم الثلاثاء القادم لإقراره بثلثي المجلس لأنه من أحد القوانين المكملة للدستور المصري، وكذلك موعد صرف زيادة المعاشات 2019.

آخر أخبار زيادة المعاشات 2019

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على أن زيادة المعاشات 2019 ستكون معفاة من الضرائب بالكامل ولا تخضع لها، وذلك بعدما تساءل بعض من أعضاء مجلس النواب عن ذلك مطالبين بالاعفاء عن زيادة المعاشات من الضرائب خلال جلسة مجلس النواب العامة التي انعقدت يوم 9 يونيو 2019، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة التي ألقتها في مجلس النواب أن الحكومة ستلتزم بتطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء بخصوص الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، بعدما أصدر قسم الفتوى رأيه في مجلس الدولة ليفيد الحكومة بطريقة تنفيذ ذلك.

وزارة التضامن الاجتماعي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أصحاب المعاشات أولوية أولى

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية يضع جميع أصحاب المعاشات والأموال التي يتقاضوها أولوية أولى فمنذ انتخابه وهو يوجه كل من وزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي بضرورة حصر المديونية والعمل على إثباتها ليتم مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك من أجل فضل التشابكات ومن أجل العمل على جدولة الأموال المستحقة وفوائدها منذ سنة 2006 من خلال الدراسة الاكتوارية والمراجعة الشاملة من الاخصائيين المتخصصين.

وزيرة التضامن الاجتماعي: زيادة المعاشات 2019 تصل لـ 28 مليار و 100 مليون جنيه

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بأن زيادة المعاشات 2019 ستصل إلى 28 مليار و100 مليون جنيه ستتحمل منها الخزانة المالية لمصر نحو ستين بالمائة وذلك من أجل سداد مبلغ 176 مليار جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات مع وجود عجز.

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