زواج أُسطوري لملك ماليزيا “محمد الخامس” من ملكة جمال روسيا “أوكسانا فيدوروفا”

“أوكسانا فيدوروفا”، عملت بالعديد من المهن، فكانت، مضيفة، و ممثلة تليفزيونيه، و مغنية، و ممثلة، و مصممة أزياء، و ملكة جمال سابقاً لروسيا، و أيضا ضابط متقاعد، حملت ” أوكسانا”، لقب ملكة جمال الكون ، و لمدة 119 يوم، حتى أنها لم تتعدى تلك الأيام بقليل، و قد تم سحب منها اللقب، حيث قيل أنها لم تلتزم بأداء واجبتها خلال تلك الفترة، و من وقتها بدأت العمل في مجال الأزياء، كعارضة، و من الجدير بالذكر أيضاً، أنها قد حصلت على لقب ملكة جمال روسيا، في سن 25 عام، و قد أعلنت بعض الصحف البريطانية أن ” أوكسانا”، قامت بإعلان إسلامها خلال السنة الحالية.

السلطان “محمد الخامس”، ملك ماليزيا، يبلُغ من العمر 49 عام، وقد توج سلطان لولاية ماليزيا، بعدما خلف أبوه، “إسماعيل بترا” ، و كان هذا في 2010 فقد كان سلطان ولاية “كلنتن”، و في 2013 أصبح حاكم ماليزيا.

و في غير العادة، و في أحتفال فاق الوصف، تزوج الملك ” محمد الخامس”، من ملكة جمال روسيا سابقاً، “أوكسانا”، و أُقيم الاحتفال بطريقة أسطورية، و كان في العاصمة “موسكو” بروسيا، حيثُ أرتدى السلطان “محمد الخامس”، ملابسة التقليدية، خلال الاحتفال، و قد مُنع تقديم أي من المشروبات الكحولية أو الروحية، و كان الطعام كله “حلال”، و لابد أيضاً توضيح أن السلطان “محمد الخامس” يكبُر عن “أوكسانا”، ب 25 عام.

و لكن القصر الملكي بـ “كوالالمبور”، لم يعلن رسمياً أي شيئاً، و لن يتم تتويج “أوكسانا” ملكة للبلاد أبداً، فالتقاليد و العادات المتعارف عليها في ماليزيا، أن ملكة البلاد لابد و أن تكون من سكان البلاد الأصليين.