زواج أُسطوري لملك ماليزيا “محمد الخامس” من ملكة جمال روسيا “أوكسانا فيدوروفا”

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زواج أُسطوري لملك ماليزيا “محمد الخامس” من ملكة جمال روسيا “أوكسانا فيدوروفا”
زواج أسطوري، تقليدي، لملك ماليزيا محمد الخامس من أوكسانا، ملكة جمال روسيا سابقاً

“أوكسانا فيدوروفا”، عملت بالعديد من المهن، فكانت، مضيفة، و ممثلة تليفزيونيه، و مغنية، و ممثلة، و مصممة أزياء، و ملكة جمال سابقاً لروسيا، و أيضا ضابط متقاعد، حملت ” أوكسانا”، لقب ملكة جمال الكون ، و لمدة 119 يوم، حتى أنها لم تتعدى تلك الأيام بقليل، و قد تم سحب منها اللقب، حيث قيل أنها لم تلتزم بأداء واجبتها خلال تلك الفترة، و من وقتها بدأت العمل في مجال الأزياء، كعارضة، و من الجدير بالذكر أيضاً، أنها قد حصلت على لقب ملكة جمال روسيا، في سن 25 عام، و قد أعلنت بعض الصحف البريطانية أن ” أوكسانا”، قامت بإعلان إسلامها خلال السنة الحالية.

السلطان “محمد الخامس”، ملك ماليزيا، يبلُغ من العمر 49 عام، وقد توج سلطان لولاية ماليزيا، بعدما خلف أبوه، “إسماعيل بترا” ، و كان هذا في 2010 فقد كان سلطان ولاية “كلنتن”، و في 2013 أصبح حاكم ماليزيا.

زواج أُسطوري لملك ماليزيا "محمد الخامس" من ملكة جمال روسيا "أوكسانا فيدوروفا"
زواج ملك ماليزيا محمد الخامس من ملكة جمال روسيا سابقا أوكسانا

و في غير العادة، و في أحتفال فاق الوصف، تزوج الملك ” محمد الخامس”، من ملكة جمال روسيا سابقاً، “أوكسانا”، و أُقيم الاحتفال بطريقة أسطورية، و كان في العاصمة “موسكو” بروسيا، حيثُ أرتدى السلطان “محمد الخامس”، ملابسة التقليدية، خلال الاحتفال، و قد مُنع تقديم أي من المشروبات الكحولية أو الروحية، و كان الطعام كله “حلال”، و لابد أيضاً توضيح أن السلطان “محمد الخامس” يكبُر عن “أوكسانا”، ب 25 عام.

زواج أُسطوري لملك ماليزيا "محمد الخامس" من ملكة جمال روسيا "أوكسانا فيدوروفا"
زواج الملك الماليزي محمد الخامس من أوكسانا

و لكن القصر الملكي بـ “كوالالمبور”، لم يعلن رسمياً أي شيئاً، و لن يتم تتويج “أوكسانا” ملكة للبلاد أبداً، فالتقاليد و العادات المتعارف عليها في ماليزيا، أن ملكة البلاد لابد و أن تكون من سكان البلاد الأصليين.




     