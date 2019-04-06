رسوم المرافقين| تعرف على رسوم الوافدين وجميع الفئات المعفاه

رسوم المرافقين من أكثر الأمور التي تشغل بال كل الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار قرار ينص على ضرورة دفع رسوم عن العمالة الزائدة بالمملكة، وطبقاً لهذا القرار سوف تزيد رسوم الوافدين المقيمين بقيمة 200 ريال سعودي، وسوف تزيد رسوم العمالة الفائضة بقيمة 300 ريال سعودي، وبدأ تنفيذ القرار الصادر من الجهات المعنية في شهر يناير العام الماضي، وأثرت هذه الرسوم بشكل كبير على العمالة الوافدة إلى السعودية، مما أدى إلى عودة عدد كبير من العاملين إلى بلادهم، وإضطرت بعض المؤسسات السعودية الخاصة إلى تشغيل عدد كبير من العمال السعوديين من أجل سد العجز الناتج عن هذا القرار.

رسوم المرافقين

سوف نوفر لكم الرسوم الخاصة بالوافدين، وذلك بدايةً من صدور القرار حتى عام 2020، فقد قامت الحكومة السعودية بتقسيم الوافدين إلى ثلاث فئات وهم : العمالة الفائضة على العمالة السعودية، والعمالة المساوية للعمالة السعودية، والمرافقين والمرافقات، ومن الضروري دفع رسوم المرافقين قبل تجديد الإقامة، أو إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وجاءت هذه الرسوم كالآتي:

رسوم الوافدين للعمالة الفائضة:

400 ريال كل شهر لعام 2018.

600 ريال كل شهر لعام 2019.

800 ريال كل شهر لعام 2020.

رسوم الوافدين في السعودية للمرافقين والمرافقات:

200 ريال كل شهر لعام 2018.

300 ريال كل شهر لعام 2019.

400 ريال كل شهر لعام 2020.

رسوم الوافدين للعمالة الأقل من العمالة السعودية:

300 ريال كل شهر لعام 2018.

500 ريال كل شهر لعام 2019.

700 ريال كل شهر لعام 2020.

الفئات المعفاة من رسوم الوافدين في السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة عن بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين الخاصة بالعمالة الوافدة إلى السعودية، وهذه الفئات جاءت كالتالي:

زوج المواطنة السعودية.

زوجة المواطن السعودي.

المنشآت التي لا يزيد عدد عمالها عن 5 عمال.

الأبناء المقيمين من غير السعوديين.

العمالة المنزلية.

العمالة الخاصة بالمكاتب والشركات.

المواطنون المُنضمون لمجلس التعاون الخليجي.

المنشآت التي تزيد الأيدي العاملة بها عن 9 عمال، ففي هذه الحالة يتم إعفاء 4 عمال فقط من العاملين، وذلك في حالة تفرغ صاحب المنشأة للعمل.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول رسوم المرافقين وإن كان لديكم أي استفسار حول الرسوم يمكنكم أن تتركوه لنا في التعليقات وسوف نجيب عليكم بإذن الله.