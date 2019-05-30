رسميا.. إجازة 5 أيام الأسبوع المقبل للعاملين بالدولة

استعداداً لقدوم عيد الفطر المبارك، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في الحكومة، حيث نص القرار على منح العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 2019.

وبهذا فإن عدد أيام الإجازة التي سيحصل عليها العاملين في الحكومة 5 أيام هي :-

يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019 ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ثم يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 إجازة أسبوعية ، وكذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 إجازة أسبوعية، ليبدأ العاملين في الحكومة الذهاب إلى أعمالهم بداية من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019.

من جهة أخري فقد قررت وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب منح العاملين في شركات القطاع الخاص إجازة عيد الفطر المبارك بحيث تكون أول أيام عيد الفطر المبارك وهو يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ويوم الاربعاء الموافق 5 يونيو 2019 فى حالة ما إذا كان هناك اتفاق بين الرؤية الشرعية وبين ما اعلنه مركز البحوث الفلكية من أن عدة شهر رمضان المبارك لعام 2019 هو 29 يوم تنتهي يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019.

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