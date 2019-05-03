رسائل رمضان 2019 وأحلى التهاني والأدعية

اقتربت فرحة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك ،شهر الصيام والقيام وتواصل الأرحام ولأن لرمضان نفحات يشتاقها كل المسلمين،ولما لهذا الشهر من خصوصية لدى كل مؤمن لأنه فرصة القرب من الله- ومراجعة أحداث العام المنصرم وتدارك الخطأ والاستغفار من الذنوب وطلب العفو من الله،يحرص المسلمين على تهنئة بعضهم البعض برسائل تهنئة رمضانية وفي كل عام تتجدد الأفكار وتظهر رسائل رمضان جديدة ولكن اكثر مايحرص عليه المرسل للرسالة أن تحتوي إسم المرسل إليه لتكسب مزيدا من الخصوصية،لموقعها الجميل على نفس المتلقي عندما تصله الرسالة باسمه،وفي هذا المقال حريصين على نشر أجمل مسجات رمضان 2019للأهل والأحبة والمعارف من موقع نجوم مصرية في سعينا لمشاركتهم الفرحة بحلول شهر رمضان المعظم الذي اشتق اسمه من الرمض وهو الحر الشديد وفيه ليلة مباركة خير من ألف شهر هي ليلة القدر.

رسائل رمضانية:

يعد شهر رمضان من المناسبات الدينية التي تحب علينا في العام مرة واحدة ويعتبر رمضان هو الضيف الكريم الذي يتم استقباله بكل فرح حيث ترتفع الروحانيات يوشع الإيمان من القلوب ويحدث تمتزج بين أفراد المجتمع لافرق بين الغني والفقير فالكل أمام الله سواء حيث تجمع الموائد الرمضانية وموائد الرحمن بين الصائمين بكل مشاربهم ومستوياتهم ،فهو شهر العبادة والقرآن والصدقات فيه أحب لله من سواه،حيث يصوم المؤمن ويفكر في كل يوم مع آذان المغرب وهو يمني النفس بالقبول من الله وأن تصله عطايا الرحمن.

مسجات رمضان2019:

تستحوذ هذة العبارات على النصيب الأكبر من اهتمام المتداولين للرسائل الرمضانية -رمضان كريم،رمضان مبارك،أهلا رمضان،تقوموا وتذكروا علي خير،شهر التوبة والغفران ،اللهم بلغنا رمضان لافاقدين لامفقودين،اللهم اعنا على الصيام والقيام،اعتقكم الله من النار.

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