رابط الإستعلام وفحص مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أخر اخبار الضمان الإجتماعي في السعودية ، حيث أعلنت وزارة العمل السعودية بـ الأونة الأخيرة على أنها قامت بإيداع كافة مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات في حساباتهم البنكية ،وتعمل الوزارة بشكل دوري على تقديم كافة المساعدات المالية والنقدية والإجتماعية لكافة المستفيدين من الضمان الإجتماعي في السعودية ،وقد حثت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية كافة المستفيدين إلي مراجعة البنوك وسحب ما تم إيداعه

شروط المساعدات المقطوعة في لضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يمكن لكافة المستفيدين الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رابط الضمان الإجتماعي ، من أجل التسجيل والاستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــــــا

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