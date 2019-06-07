رابط الإستعلام وفحص مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أخر اخبار الضمان الإجتماعي في السعودية ، حيث أعلنت وزارة العمل السعودية بـ الأونة الأخيرة على أنها قامت بإيداع كافة مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات في حساباتهم البنكية ،وتعمل الوزارة بشكل دوري على تقديم كافة المساعدات المالية والنقدية والإجتماعية لكافة المستفيدين من الضمان الإجتماعي في السعودية ،وقد حثت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية كافة المستفيدين إلي مراجعة البنوك وسحب ما تم إيداعه
شروط المساعدات المقطوعة في لضمان الاجتماعي
- أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل
- أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال
- أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.
|عدد الأفراد
|مقدار المساعدة بالريال
|مقدار الدخل الشهري
|1
|10.400
|2000
|2
|11.800
|2.405
|3
|13.200
|2810
|4
|14.600
|3215
|5
|16.000
|3620
|6
|17.400
|4025
|7
|18.800
|4430
|8
|20.200
|4835
|9
|21.600
|5240
للأسرة أكثر من 9 أفراد
|10
|22.000
|5.645
|11
|24.400
|6.050
|12
|25.800
|6455
|13
|27.200
|6860
|14
|28.600
|7265
|15
|30.000
|7670
رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
يمكن لكافة المستفيدين الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رابط الضمان الإجتماعي ، من أجل التسجيل والاستعلام عن مساعدة المقطوعة ، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي هـــــنــــــــا
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