دعم مصر TAMWIN , تظلمات بطاقات التموين تعرف على خطوات التظلم من الاستبعاد والحذف

نتابع معكم متابعي موقع نجوم مصرية تظلمات البطاقات التموينية والتي أصدر وزير التموين في وقت سابق إيقاف البعض منها وفق محددات أوضحتها وزارة التموين لغير مستحقي الدعم ولا يزال التظلمات عبر موقع دعم مصر تستقبل تظلمات السادة المواطنين حرصاً من الوزارة على أتاحه الفرصة لرفع التظلمات ومراجعة الأمر في أحقية استحقاق الدعم والمنظومة من عدمه وسوف نوضح في السطور التالية محددات غير المستحقين.

محددات الاستبعاد والحذف من بطاقات التموين

من ثبت أنه يعلم أولادة بمصروفات دراسية غالية (دولية) يتجاوز مصروفات الطالب بها 30 ألف جنيه.

من كان استهلاكه الشهري للكهرباء يتجاوز 1000 وات شهرياً.

من كان يصل مجموع فاتورة التليفون المحمول الخاصة به 1000 جنيه شهرياً.

من كان لدية سيارة فارهة موديل 2014 فما فوق.

وسبق وتم حذف عدد كبير ممن ينطبق عليهم محددات الحذف المذكورة أعلاه وتم أخبارهم بسبب الحذف على فاتورة التموين الشهرية، ولكن أتاحه وزارة التموين فتح باب التظلمات لمن يجد أن هناك خطأ في الحذف أو الاستبعاد وهو من خلال موقع دعم مصر (تظلمات).

طريقة تقديم تظلمات البطاقات التموينية للمستبعدين من “التموين”



خطوات التظلم عبر موقع دعم مصر

الدخول على موقع (دعم مصر من خلال رابط موقع دعم مصر).

من الصفحة الرئيسية نختار تظلمات.

نقوم بكتابة رقم البطاقة التموينية في المربع المخصص لها.

نقوم بكتابة الرقم القومي في المربع المخصص له.

نقوم بتحديد المحافظة من القائمة المنسدلة.

نقوم بالضغط على كلمة عرض.

بعد ذلك يمكنك تعديل البيانات المطلوبة.

يجب مراعاة الدقة في البيانات المكتوبة والتي بموافقتك على الشروط تقر بصحة تلك البيانات يجب أرفاق ما يثبت التعديل ويستوجب رفع الحذف، لاحظ أن موقع دعم مصر هو فقط ما يمكنك التعديل من خلاله.

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