حقيقة ارتفاع سعر البنزين والوقود اليوم

انتشرت أنباء عن ارتفاع سعر البنزين والسولار فى مصر اليوم الجمعة 14-6-2019 على مواقع التواصل الإجتماعى، مما أثار غضب الشعب المصري وخصوصاً بعد انتشار أنباء بأن الحكومة تدرس رفع الدعم تدريجياً .

حقيقة ارتفاع سعر البنزين اليوم

مما جعل الشعب المصري يطرح العديد من التساؤلات حول أسعار البنزين والوقود الجديدة 2019 ، ولكن بعد البحث عن هذا الخبر لاحظنا بأن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة ، حيث أكد هيثم نصار المستشار الاعلامي لوزارة المالية ، بأن الوزارة لم تنشر أي خبر عن حدوث زيادة فى أسعار الوقود فى الوقت الحالى.

والوزارة تحذر الشعب المصري ترويج الإشاعات المنسوبة للوزارة حيث انها غير صحيحة ولم تصدر من وزارة المالية ، كما أن الصفحة الناشرة لهذا الخبر غير تابعة للوزارة .

كما أضاف نصار بأنه يتبع كافة الإجراءات المناسبة لمعاقبة صاحب هذه الصفحة ، وغلق هذه الصفحة فى أسرع وقت ممكن ، تجنباً لعدم ترويج أية أخبار كاذبة مرة أخرى .

موعد ارتفاع سعر الوقود

ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة ستفرض زيادة جديدة في التوقيت الذي يخدم مصلحة الوطن ،ولذلك للتقليل من قيمة دعم الوقود فى الموازنة العامة المالية الجديدة إلى 52 مليار جنية بدلاً من 89 مليار جنيه .

وصرح المهندس طارق المالى بأن من المتوقع أن يكون يرتفع سعر الوقود بحلول عام 2020 ، مع العلم أن سعر بنزين 80 و92 لم يرتفع حتى نهاية العام المالي الحالي والذي سوف ينتهي 30 فى شهر يونيو المقبل .

ثم أضاف بأن الحكومة تدرس تطبيق الالية علي انواع اخري من الوقود في يونيو بعدما يتم رفع الدعم عنها ،ويتم تنفيذها في شهر سبتمبر المقبل علي باقى أنواع الوقود، بالإضافة أن رفع الدعم عن المواد البترولية سيكون تدريجياً وسوف يرفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل فى عام 2020 .

قائمة أسعار البنزين والوقود الجديدة

ومن الجدير بالذكر أن المحطات الكبرى قد شهدت إقبال شديد عليها بالأمس وذلك بعد انتشار إشاعة ارتفاع البنزين الكاذبة ، أما عن أسعار البنزين فهى كما هي منذ الزيادة الأولى التي حدثت في شهر يونيو الماضي ، والتي كانت بنسب بين 17.4% و 66.6% والتي كانت كالاتي : سعر البنزين 92 : 6.75 جنيهاً للتر .

سعر البنزين 80 : 5.5 جنيهاً للتر .

سعر البنزين 95 :7.75 جنيهاً للتر .

السولار : 5.50 جنيهاً.

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي :50 جنيهاً.

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