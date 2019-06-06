حساب المواطن يحدد موعداً نهائياً لصرف الدفعة التاسعة عشر

كشف الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر حساب المواطن على أنه سوف يتم صرف الدفعة التاسعة عشر في اليوم العاشر من يونيو الجاري ، وقد دعى البرنامج كافة المواطنين إلي إستخدام الحاسبة الإلكترونية من أجل حساب قيمة الدعم المقدم لكل مستفيد ، وقد نوه الحساب لجميع المواطنين بأنه يستقبل كافة الشكاوى وكافة الإستفسارات من خلال خدمة العملاء عبر موقع التواصل الإجتماعي في تويتر .

وثيقة برنامج التوازن المالي في حساب المواطن

رواتب من صفر حتى 8699 ريال.

رواتب من 8700 إلى 11999 ريال.

رواتب من 12000 – 15299 ريال.

رواتب من 15300 إلى 20159 ريال.

رواتب فوق 20160 ريال. (وهم لا أحقية لهم في الدعم المادي).

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- تسجيل الاسم ورقم الهوية، رقم السجل المدني، رقم الجوال وتاريخ الميلاد.

2- ينتظر الشخص رسالة، تصل له على الجوال بها رقم سري لتغيير كلمة المرور بشكل مؤقت .

التسجيل في حساب المواطن للدفعة العشرين

دعى حساب المواطن كافة المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بضرورة الإفصاح عن كافة البيانات ومصادر الدخل لتحقيق شروط الأهلية والإستفادة من الدفعة القادمة وإكتمال الطلب ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستفادة والتسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا

← إقرأ أيضاً: