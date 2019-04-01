توقعات أسعار الذهب 2019 | في ظل متابعة أسعار الأسهم وحركة الاقتصاد العالمي وأسعار الدولار شامل تقرير الأسعار اليومية

هل سيرتفع الذهب أم سينخفض الذهب بالعام 2019، حقاً هو سؤال اقتصادي جوهري وهام، وبحاجة فعلية إلى إجابة قاطعة وفاصلة تحت مستويات من التوقعات تأخذ بالاعتبار العوامل الحاكمة والمؤثرة على أسعار الذهب سواء محلياً أو عالمياً، وبهذا التقرير سوف نوضح وفق البيانات التي نتابعها يومياً عن التقارير الاقتصادية الدورية التوقعات الخاصة بأسعار الذهب بالعام 2019 .

وحتى تتضح الصورة، سوف يكون هذا التوقع على أساس هام وهو ربط العوامل المؤثرة مُجتمعة على أسعار الذهب بنتيجة توقع أسعار الذهب بالعام الجديد، وأيضاً سوف يشمل هذا التقرير بيان الأسعار اليومية للذهب داخل السوق المصرية .

ما هي توقعات أسعار الذهب العام 2019

بداية علينا أن نؤكد واقعين هامين فيما يخص توقعات أسعار الذهب، الواقع الأول أن سعر الذهب كغيره من الملاذات الاقتصادية يتوقف على مدى قوة منافسة الملاذات الأخرى له، والثاني أن الذهب مخزن حقيقي للقيمة وهو في كل الأحوال أفضل الملاذات الاقتصادية على الإطلاق، في حال التعامل معه كاستثمار طويل الأمد .

ونأتي هنا للسؤال الأهم وهو هل سيرتفع الذهب أم سينخفض بالعام 2019 ؟

أن الذهب قد حقق فعلياً بأواخر العام 2018 مكاسب كبيرة، وهو أيضاً مع بداية العام 2019 يستمر في تحقيق المكاسب،ثم شهد الذهب بعض التراجع خلال شهر فبراير من العام ذاته، ثم عاود المعدن النفيس التعافي خلال مارس ولكن تميز بالتأرجح وعد الاستقرار بين هبوط كبير وارتفاع كبير، لكن تؤكد كل المؤشرات أن العام 2019 هو عام الذهب وعام تحقيق المكاسب من خلاله، وإن كان هذا لا ينفي احتمالية تعرض الذهب خلال تلك المسيرة لبعض التأرجح هبوطاً وصعوداً .

فهناك عوامل تفرض نفسها وبقوة على المشهد الاقتصادي بالعالم جعلت من الذهب الملاذ الأول للاستثمار بل جعلت منه الاستثمار المُفضل عند أصحاب الأموال تمثلت تلك العوامل في :

1 : ضعف قوة الدولار أمام سلة العملات تحت تأثير التوقعات السلبية من قبل المراقبين لأسعار الفائدة التي قد تُعلن من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد ان تم الإعلان من قبل الفيدرالي الأمريكي بوضوح أن رفع الفائد خلال 2019 احتمال غير وارد .

2 : التوترات السياسية والاقتصادية والتجارية بالعالم خاصة بين الدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة والصين، جعل من المتوقع تباطؤ كبير بالاقتصاد العالمي يعزز من ثقة المستثمرين بالذهب .

3 : ما يصيب أسعار الأسهم بالبورصات العالمية من تقلبات غير آمنة، جعل المُضاربين يفضلون الذهب كثيراً كعنصر أكثر أمان للاستثمار حتى وان كان قصير الأمد .

أسعار الذهب اليوم في مصر

والآن إليكم تقرير أسعار الذهب حالياً وفق المصادر الرسمية التي تُعلن عن أسعار المعدن الأصفر داخل مصر، ونقدمه إليكم من خلال جدول اسعار الذهب التالي :

عيار الذهب سعر الذهب بمصر اليوم ” بدون مصنعية “ ذهب عيار 24 718 جنيه . ذهب عيار 22 659 جنيه . ذهب عيار 21 628 جنيه . ذهب عيار 18 539 جنيه . ذهب عيار 14 419 جنيه . ذهب عيار 12 359 جنيه .

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وبهذا نقلنا لكم كافة عناصر وبنود توقع أسعار الذهب كعنصر استثماري هام خلال العام 2019، كما شمل التقرير الخاص بتوقعات أسعار الذهب، المتابعة اليومية لأسعار الذهب داخل مصر وفق الأسعار الرسمية اليومية .