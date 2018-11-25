توقعات أسعار الدولار في مصر 2019 | دراسة إقتصادية في ضوء العوامل المُؤثرة على العُملة الأمريكية من أسعار الفائدة البنكية، وسوق الأسهم الأمريكية، وأسعار الذهب والعملات والأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط

قد يكون سعر الدولار بالعام 2019 ليس كغيره بسائر الأعوام الفائتة، فالعملة الأمريكية أصبحت حالياً هي بطل العرض الأول على الساحة الاقتصادية العالمية، ولذلك عدد من الأسباب المؤثرة والهامة كان في مقدمتها السياسات الاقتصادية الجديدة المُنتهجة من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” ولعل أشهرها ما أُصطلح عليه ” بالحرب التجارية ” خاصة بين الولايات المتحدة والصين، ولما كان سعر الدولار في مصر، هو المُحدد الأول لحركة الاقتصاد المصري ليس فقط بشكل سنوي أو حتى شهري بل نؤكد أنه بشكل يومي كان لزاماً علينا أن نُلقى الضوء وبشدة حول توقعات أسعار الدولار بالعام 2019 في مصر، فمصر تستورد ما لا يقل عن 60 % من احتياجاتها ولا شك أن العملة الرئيسية في الاستيراد هي الدولار، وعليه كان لتغير سعر الدولار داخل المصارف المصرية بالغ الأثر في الحركة العامة للاقتصاد بمصر، والآن دعنا وبالتفصيل القائم على الدراسات نحدد التوقعات العامة لحركة أسعار الدولار داخل السوق المصرفية المصرية خلال العام الجديد 2019، وذلك على عدد من الأُسس الاقتصادية الهامة المؤثرة مباشرةً في معدل أسعار الدولار عالمياً ومحلياً .

ما هي توقعات أسعار الدولار في مصر 2019

بداية وقبل أي حديث يمكن أن يُقال حول التوقعات الخاصة بأسعار الدولار في السوق المصرفية بمصر خلال العام 2019، من المهم أن ننظر إلى تلك التوقعات بشكل عملي وعلمي من خلال رصد ودراسة العوامل التي تؤثر على سعر الدولار، سواء كان هذا التأثير عالمياً، أو حتى داخل السوق المالية والمصرفية بمصر، فبلا شك أن الاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بأسعار صرف العملات أصبح مرتبط بشكل كبير جداً بحركة أسعار العملات عالمياً، وتحديداً بعد قرارات تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل كافة العملات الأجنبية .

ما هي العوامل المؤثرة في أسعار الدولار وتأثير ذلك على سعر الصرف الخاص بيه في مصر مقابل الجنيه

أولاً : تقارير بنك الإحتياطى الفدرالي الأمريكي ” FED “ بداية هو بنك مستقل تماماً في قراراته ونشراته وتقاريره بعيد عن سلطة رئيس الولايات المتحدة، ورغم هذا كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه مُتزايد للتأثير على سياسة البنك الفيدرالي فيما يخص الدولار، فترامب يريد دولار ضعيف قادر على أن يجلب مزيد من الاستثمارات والقوة التنافسية للمنتج الأمريكي .

ثانيا : أسعار الفائدة البنكية الصادرة عن الولايات المتحدة : والمعروفة بمصطلح ” Interest Rate ” وهذا العامل غاية في الأهمية والتأثير فيما يخص أسعار الدولار عالميا أو محلياً، ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي ترامب سعى إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1 % مما انعكس سلباً على قوة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى، ولك أن تعلم أن ترامب يسعى إلى مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة، فكما قلنا أن ترامب يريد دولار ضعيف أكثر في العام 2019 .

ثالثاً : سوق الأسهم الأمريكية :فمن المهم أن ندرك أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية يساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الدولار 2019، وحالياً هناك تقارير ايجابية حول الأسهم الأمريكية بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة، ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك مؤشرات ثلاثة لسوق الأسهم الأمريكية تتمثل في :

مؤشر داو جونز الصناعي أو ” Dow Jones Industrial Average “

مؤشر ستانداردز بورز

ناسداك .

رابعاً : أسعار الذهب والعملات هي مؤثر شديد وخطير على حركة أسعار الدولار، فكلما قل سعر الذهب زاد سعر الدولار، وكلما زاد سعر عملة أجنبيه أمام عملة أخرى منافسة للدولار أثر ذلك على الدولار بالانخفاض، فمثلا لو زاد سعر الين الياباني مقابل العملة الأوروبية اليورو .. كانت النتيجة انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار وانخفاض سعر الدولار مقابل الين .

خامسا : أن الأوضاع السياسية والجيوسياسية لها بالغ الأثر في أسعار الدولار ليس في مصر فقط بل وكافة دول العالم، ومن ثم دراسة توقعات أسعار الدولار 2019، تتطلب دراسة جيدة ومتعمقة للأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط بالعام نفسه 2019، فهذا وذاك يرتبطان يبعضهما وبشدة .

سعر الدولار المتوقع في مصر 2019

ومما سبق كله وإذا وضعنا بالاعتبار النقاط التالية :

سعر فائدة منخفض يقلل من السعر العالمي للدولار .

أسهم أمريكية مرتفعة ومتعافية تزيد من سعر الدولار .

أسعار الذهب المنخفضة تقوى من الدولار .

أوضاع سياسية تزيد من التقارب المصري الأمريكي خاصة مع تلاقى الرُؤى في العديد من المحاور الإستراتيجية مع ثبات السياسة النقدية المصرية .

مما سبق كله نجد :

أن سعر الدولار في مصر 2019 سوف يتميز وربما ولأول مرة منذ العام 2013 بالثبات والاستقرار الملحوظ الذي سُيعطى سعر ثابت للدولار وفق مُعدل يتأرجح من 17.60 إلى 17.90 للشراء و 17.90 إلى 18 جنيه للبيع، وذلك وفق عوامل الثبات المُرجحة لأسعار الدولار في مصر 2019، خاصة ومع نجاح مصر فعليا فى الحصول على شريحة القرض القبل الأخيرة من صندوق النقد الدولى والمقدرة ب 2 مليار دولار من أصل اجمالى قيمة القرض 12 مليار دولار .