تفاصيل شهادة الدولار من البنك الأهلي المصري للمصرين العاملين بالخارج وأبنائهم القصر

شهادة بلادي الدولارية، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلادي ذات العائد الدولاري مستهدفاً الراغبون في الاستثمار الدولاري الآمن وكذلك راغبو الادخار بالدولار، كما يضمن البنك المركزي المصري تحويل عائد الشهادة إلى الخارج إن كان العميل من العاملين خارج الجمهورية، يمكنكم شراء الشهادة عن طريق تحويل بنكي أو عن طريق الماستر كارد من بنوك خارج مصر.

تفاصيل شهادة بلادي بالدولار السنوية

الشهادة بالدولار أو اليورو فقط.

مدة شهادة بلادي عام واحد فقط.

الحد الأدنى لاستخراج الشهادة هو 100 دولار.

عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

يصرف عوائد شهادة بلادي كل 6 أشهر.

تصرف تلك الشهادات للعاملين بالخارج ولذويهم من الأبناء القصر.

لا يمكنك استراد مبلغ الشهادة حتى انتهاء موعد التعاقد.

تفاصيل شهادة بلادي بالدولار مدة الثلاث سنوات

تختلف عن شهادة العام الواحد في بعض النقاط فقط وهي الاسترداد حيث يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور سته أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة تصدر بالدولار.

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

عائد ثابت سنوي للعوائد المختلفة للشهادات من هن___ا.

يصرف عائد الشهادة كل سته أشهر.

تعطى الشهادة للأفراد العاملين بالخارج وأبنائهم القصر بأسمائهم.

لفك الشهادة قبل إتمام مدة العقد هناك بعض الخصومات (بحسب قوانين البنك الداخلية لمزيد من المعلومات التوجه لأقرب فرع).

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