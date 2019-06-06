تعرف علي سعر العملات الاجنبيه والعربيه مقابل الجنيه المصري اليوم 5 يونيو 2019

بتاريخ اليوم الأربعاء ٥ يونيو ٢٠١٩ إليكم آخر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وعلى رأسهما سعر الدولار اليوم في البنوك، حيث سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، ونقدم في هذا المقال سعر العملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم نتيجة بحث المواطنين عن أسعار العملات في البنوك وشركات الصرافة.

كما نستعرض معكم سعر صرف العملات الاجنبيه والعربيه أمام الجنيه المصري في 17 بنكاً، خلال التعاملات الصباحية الأربعاء و سعر اليورو اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم، سعر الريال السعودي اليوم، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مختلف البنوك وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر كالتالي:

سعر الدولار اليوم, سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، استقرارا خلال تعاملات اليوم ، حيث سجل16.73 جنيه للشراء 16.83 جنيه للبيع.

اما الليرة التركية فقد سجلت في البنوك اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019نحو 2.78 جنيه مصري.

سعر اليورو اليوم. سجل اليورو، اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، نحو 18.66 جنيها للشراء، و 18.83جنيها للبيع.

اما بالنسبه لسعر الجنيه الاسترليني في البنوك فقد سجل نحو 21.10 جنيها للشراء، و 21.30 جنيها للبيع.

اما ما يخص سعر الفرنك السويسري … فقد سجل اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، نحو 16.70 جنيها للشراء، و 16.80جنيها للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5 يونيو 2019، نحو 4.45 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي . نحو 4.56 جنيه للشراء، 4.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع.

اسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

ويمكنكم متابعة “موقع نجوم مصريه” باستمرار للحصول على أسعار العملات الأجنبية وسوف نتابع معكم أسعار العملات في حال تغييرها.

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