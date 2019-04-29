تعرف علي سبب تراجع الدولار أمام الجنية السوداني بالسوق السوداء

أصدقائنا الأحباء نقدم لكم من خلال هذا التقرير، أحدث سعر صرف للعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه السوداني سواء في البنك المركزي السوداني أو في السوق السوداء، التي تراجع النشاط بها في الفترة الأخيرة نتيجة تشديد المجلس الإنتقالي العسكري الخناق علي تجار العملة، الذين لا يراعون مصلحة البلاد العليا وهمهم فقط تحقيق مكاسب شخصية لهم، وأحدثوا نوع من الهلع عند المواطن العادي، الذي كان يسمع كل يوم سعر جديد للعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، مما تسبب في إرتباك شديد في حركة تداول العملات، ولكن الأن بعد الإجراءات التي إتخذها المجلس العسكري، هدأت من الأوضاع وحاربت التجار الجشعين وشددت الرقابة علي حركت الأموال.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية السوداني في السوق السوداء اليوم

العملة الأجنبية السعر بالجنية السوداني الدولار 60 اليورو 67 الجنية الإسترليني 70 الريال السعودي 16 الدرهم الإماراتي 17 الريال القطري 16 الجنيه المصري 3,5

سعر الدولار في البنك المركزي السوداني

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار 45 45,2

أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء

أكد المتحدث الرسمي للبنك المركزي السوداني، الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أودعت داخل البنك المركزي السوداني وديعة بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي، وأشار أن هذه الوديعة أحدثت نوع من الهدوء والإستقرار في سعر الصرف، وقلل العجز في ميزان المدفوعات، وأشاد بالمساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، الذين أعلنوا تقديم مساعدات إلي الشعب السوداني بقيمة3 ملياردولار، و نحن معكم متابعينا وسنوافيكم بكل جديد يوم بيوم .

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