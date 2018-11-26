تعرف على 15 سيدة يتقاضين مبلغ أعلى من 200 مليون دولار أمريكى

ان المناصب الهامة و الكبيرة بالشركات الامريكية يقوم الرجال بالسيطرة على معظما و على الرغم من هذا فنجد ان المرأة تقوم بتقدم مذهل بهذا المجال.

حيث ان مجلة هارفارد بيزنس ريفيو قد أعلنت بان 60% من أشهر شركات الولايات المتحدة الامريكية تملك الأن مالا يقل عن اثنتان من السيدات فى لاإدارة التنفيذية لها.

حيث أن محرك البحث (FindTheBest) قام بدراسة البيانات العامة التى تخص أهم الشركات فى امريكا, و تم الحصول على قائمة طويلة تتضمن اسماء 15 مديرة يحصلن على الأجور و التعويضات الأعلى خلال العام, حسب ما نشرت جريدة تايم الأمريكية.

حيث ان من تصدرت القائمة سافرا كاتز رئيسة شركة أوراكل و المديرة الملية لها حيث ان مبلغ 44.3 مليون دولار هو نصيبها من التعويضات, كما انها قامت بتصدر تقرير جريدة وول ستريت من حيث الاجر الاعلى وسط المدراء الماليين و انها قامت بتخطى كل الرجال بهذا المنصب.

كما ان ماريسا ماير هى الاصغر سنا فى القائمة حيث انها انتقلت فى 2012 من منصب نائب رئيس غوغل الى شركة ياهو بمنصب الرئيس التنفيذى فى مقابل مبلغ 29 مليون دولار و كما انها قامت بالاسهام فى رفع الاسهم لياهو بنسبة 73%.

كما نجد ان النساء الاتى احتللن العشر مراكز الاولى فى القائمة منهم 6 عازبات و 4 متزوجات هى كالاتى :