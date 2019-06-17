تعرف على كيفية الحصول على قرض شخصي من البنك التجاري الدولي CIB اليك الشروط ورابط التقديم

اعلن “البنك التجاري الدولي” CIB عن طرح قروض شخصية بتسهيلات متميزة للعملاء ، دون الحاجة الى ضمانات، وتصل قيمة القرض إلى مليون جنيه، ويتميز القرض الشخصى انه يناسب مع دخلك، مع وجود تسهيلات خاصة بالسداد تصل إلى عشر سنوات، ويعتبر البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي، ومزايا الحصول على هذا القرض .

مزايا الحصول على القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB :

تبدا قيمة القرض الشخصي من خمسه آلاف جنيه وحتى مبلغ قيمته مليون جنيه – بسعر عائد متميز .

مرونة السداد للقرض بأكثر من مائه وثمانين فرعًا للبنك، وأكثر من 80 ماكينة إيداع .

إمكانية الحصول على القرض بضمان الودائع والشهادات .

إمكانية السداد على فترات تبدأ من سنة وحتى 120 شهر.

تأمين على الحياة حتى إنتهاء مدة سداد القرض .

الاوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من البنك التجاري الدولي CIB :

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي تكون سارية .

التقدم بإيصال حديث لفاتورة الغاز أو الكهرباء أو الهاتف .

اذا اراد العميل تحويل الراتب لا يوجد اى مستندات إضافية .

للمتقدمين من أصحاب المهن الحرة والاعمال لابد من تقديم كشف حساب بنكي شخصي بأسم صاحب المنشاة لاخر 6 أشهر .

تقديم صورة من السجل التجاري ساري .

تطبق الشروط والأحكام .

يمكنكم الآن التقدم للحصول على قرض من CIB

التقدم للحصول على قرض شخصى من البنك التجاري الدولي من هنا

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