تعرف على سعر ياميش رمضان في الفرجاني ماركت

بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلة الفرجاني ماركت في مصر عن الاسعار الخاصة باليامش المتواجد داخل فروعه المختلفة .
- قمر الدين مصري اللفة بسعر 7.95 جنية.
- اكسترا لفنة قمر الدين سوري بسعر 17.95 جنية .
- زبيب جامبو وزن سعر الكيلو 32.95 جنية .
- زبيب جولدن وزن سعر الكيلو 52.95 جنية .
- زبيب جولدن إيراني وزن سعر الكيلو 62.95 جنية .
- بندق مقشر وزن سعر الكيلو 144.95 جنية .
- كاجو أمريكي وزن سعر الكيلو 259.95 جنية .
- مشمشية تركي وزن سعر الكيلو 57.95 جنية .
- قراصيا فرنساوي وزن سعر الكيلو 53.95 جنية .
- جوز هند خشن نمرة 1 وزن سعر الكيلو 36.95 جنية .
- الوردة الذهبية بلح علبة بسعر 15.95 جنية .
- الوردة الذهبية بلح علبة بسعر 21.95 جنية .
- عين جمل وزن سعر الكيلو 83.95 جنية .
- تين سوري حبل وزن سعر الكيلو 75 جنية .
- تمر هندي لفة بسعر 17.50 جنية .
- تين سوري مدور لفة بسعر 16.95 جنية .
- الأحلام لفة قمر الدين بسعر 37.95 جنية .
- مشمشية تركي جامبو وزن سعر الكيلو 108 جنية .
- خروب مجروش وزن سعر الكيلو 14.95 جنية .
- بلح اسواني كيس بسعر 8.95 جنية
- . فستق أمريكي وزن سعر الكيلو 259.95 جنية .
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