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تعرف على سعر ياميش رمضان في الفرجاني ماركت

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك 1440 هـ / 2019 م أعلنت سلسلة الفرجاني ماركت في مصر عن الاسعار الخاصة باليامش المتواجد داخل فروعه المختلفة .

  • قمر الدين مصري اللفة بسعر 7.95 جنية.
  • اكسترا لفنة قمر الدين سوري بسعر 17.95 جنية .
  • زبيب جامبو وزن سعر الكيلو 32.95 جنية .
  • زبيب جولدن وزن سعر الكيلو 52.95 جنية .
  • زبيب جولدن إيراني وزن سعر الكيلو 62.95 جنية .
  • بندق مقشر وزن سعر الكيلو 144.95 جنية .
  • كاجو أمريكي وزن سعر الكيلو 259.95 جنية .
  • مشمشية تركي وزن سعر الكيلو 57.95 جنية .
  • قراصيا فرنساوي وزن سعر الكيلو 53.95 جنية .
  • جوز هند خشن نمرة 1 وزن سعر الكيلو 36.95 جنية .
  • الوردة الذهبية بلح علبة بسعر 15.95 جنية .
  • الوردة الذهبية بلح علبة بسعر 21.95 جنية .
  • عين جمل وزن سعر الكيلو 83.95 جنية .
  • تين سوري حبل وزن سعر الكيلو 75 جنية .
  • تمر هندي لفة بسعر 17.50 جنية .
  • تين سوري مدور لفة بسعر 16.95 جنية .
  • الأحلام لفة قمر الدين بسعر 37.95 جنية .
  • مشمشية تركي جامبو وزن سعر الكيلو 108 جنية .
  • خروب مجروش وزن سعر الكيلو 14.95 جنية .
  • بلح اسواني كيس بسعر 8.95 جنية
  • . فستق أمريكي وزن سعر الكيلو 259.95 جنية .

تعرف على سعر ياميش رمضان في الفرجاني ماركت

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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