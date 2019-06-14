تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم بالبنوك المصرية والسوق السوداء

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر والوطن العربي، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر وفي السوق السوداء، يعتبر سعر صرف الريال من المواضيع الهامة التي يهتم بها أغلب المواطنين المصريين، بمختلف طبقاتهم ونحن من خلال هذا المقال، سنقدم لكم سعر الريال مقابل الجنية في سوق الصرف المصري.

أستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الفترة السابقة، نتيجة توافر العملة السعودية في البنوك المصرية، ونحن نتابع معكم الأسعار في الفترة المقبلة، التي من المتوقع أن تزداد الطلب فيها على العملة السعودية، نظراً لاقتراب موسم الحج الذي يشهد ارتفاعات في الطلب على الريال .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر

أسم البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 4,45 4,47 البنك الأهلي المصري 4,44 4,48 بنك مصر 4,44 4,48 بنك الأسكندرية 4,41 4,47 البنك التجاري الدولي 4,42 4,47 بنك أبوظبي الإسلامي 4,43 4,48 بنك عوده 4,44 4,47

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستقر في السوق السوداء، ولا يوجد عليه أي نوع من أنواع المضاربة، نظراً لاقتراب سعر الصرف في البنوك مع سعر الصرف في السوق السوداء، التي يتراوح سعر الصرف للريال مقابل الجنية بين 4,46 شراء 4,50 للبيع.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية، أن ينال المقال علي إعجابكم وأن تجدو فيه المعلومة التي تبحثون عنها.

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