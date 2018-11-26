استقرار أسعار الذهب: تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018

الذهب يعتبر من أهم المعادن النفيسة التي يبحث الناس في مصر عن سعره بصورة يومية، وخاصة المقبلين على الزواج حديثا أو المواطنين الذين يريدون الاحتفاظ بقيمة الأموال التي يمتلكونها، فيقوموا بشراءه وادخار أموالهم على صورة ذهب، ولقد شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية عدد من الارتفاعات، وسوف نتابع معكم في نجوم مصرية أخر التطورات في سعر الذهب وتوقعات الخبراء بالنسبة لسعره خلال الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم

العيار السعر عيار 14 407 جنيه عيار 18 524 جنيه عيار 21 611 جنيه عيار 24 698 جنيه الجنيه الذهب وزن 8 جرام 4880 جنيه

توقعات الخبراء بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة

يشهد سوق الذهب المصري هذه الأيام حالة من الركود، نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل كبير، وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض سعر الذهب إلا أنه خالف التوقعات وبدأ سعره في الارتفاع خلال الأيام القادمة، لارتباط سعره بالبورصات العالمية وبسعر الدولار، وقد وصل سعر كيلو الذهب 759,224 جنيه.

ارتفع يوم أمس الجمعة سعر الذهب عيار 21 بقيمة بلغت ثلاثة جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 648 جنيها، وهو أعلى سعر للذهب خلال الثلاثة أشهر الناضية، وقد صرح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية المصرية، أن الذهب قد ارتفع على المستوى العالمي بنسبة 5%، وأشار أن الذهب للأسبوع الخامس على التوالي يواصل ارتفاعه في الأسواق المصرية والعالمية، ليصبح سعر الأوقية 1327 دولار.

وأضاف إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، أن الذهب قد ارتفع سعره بصورة كبيرة خلال تعاملات يوم أمس، عقب تراجع سعر الدولار أمام الين الياباني.

لا تزال أسعار الذهب ثابته بعد الارتفاع الذي شهدته الأيام القادمة، ومن المتوقع حدوث زيادة في أسعاره خلال الفترة القادمة، لحلول موسم أجازات نصف العام وإقبال الشراء عليه.

تحديث: انخفض سعر الذهب اليوم الخميس بمقدار جنيه واحد.

تحديث: سجل الذهب اليوم الأربعاء الموافق 24-1-2018، ارتفاع سعر الذهب بمقدار ثلاثة جنيهات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية على المستوى العالمي، وقد أدى ضعف حركة الدولار أمام العملات الأخري إلى حدوث ارتفاع كبير في سعر الذهب.

تحديث: على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، إلا أن الذهب واصل اليوم الجمعة 26 يناير 2018 ارتفاعه، وقد صرح إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن الذهب في طريقه لتحقيق أعلى قيمة سعرية له منذ عام 2015، ومن المتوقع أن يسجل الذهب في الأسواق المصرية أرقاما جديدة لم يشهدها من قبل، وذلك لضعف الدولار في البورصات العالمية أمام العملات الأخرى.

تحديث: استقرت اليوم السبت 27 يناير 2018 أسعار الذهب في مصر عند نفس أسعار يوم أمس الجمعة، مع توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام القادمة إلى مستويات لم يسبق الوصول لها.

تحديث: انخفض اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2018 سعر الذهب بمقدار جنيهين.

تحديث: استقر اليوم الإثنين 19-3-2018، سعر الذهب في المحلات، مع توقعات بانخفاض سعره خلال الفترة القادمة.

تحديث: ارتفع اليوم الإثنين 26-3-2018، سعر الذهب في مصر، ويتوقع الخبراء حدوث ارتفاع جديد في سعره خلال الفترة القادمة، لقدوم موسم الزواج.

تحديث:بدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أغسطس 2018 في الهبوط، ليفقد 7 جنيهات في سعر الجرام، وذلك عقب فقد الذهب جزء من مكسبه في الفترة الصباحية في بورصة الذهب العالمية.

تحديث: صرح شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، أن اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، سيشهد انخفاضا جديدا في سعر الذهب بقيمة جنيهين، مؤكدا ضعف الطلب على الذهب في الأسواق المصرية.

تحديث: قفزت اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2018 أسعار الذهب في مصر بشكل جنوني، ليرتفع سعر الجرام حوالي 12 جنيها مرة واحدة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمي،وقد ذاكرت وكالة رويترز أن الذهب بقي اليوم بالقرب من أعلى مستوى وصل له، ويعزز ذلك التوقعات بحدوث ارتفاع محتمل في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة.

تحديث: انخفضت اليوم الثلاثاء 30-10-2018 سعر الذهب في الأسواق المصرية جنيها واحدا بالنسبة لعيار18 ليصل سعره إلى 613 جنيها، وقد ذكرت وكالة بلومبرج أن أسواق الذهب اليوم، قد شهدت تذبذبا واضحا منذ صباح اليوم.

تحديث: انخفضت أسعار الذهب اليوم بصورة مفاجئة في الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لينخفض سعره ثمانية جنيهات كاملة في الجرام الواحد، متأثرا بانخفاض الذهب في الأسواق العالمية.