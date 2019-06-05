تعرف على الموعد الصحيح لصرف الدفعة التاسعة عشر

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن ، والذي تقدمه الحكومة من أجل دعم كافة الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تلبية كافة إحتياجتها الأساسية ، وتعمل الحكومة في المملكة على تقديم كل ما لديها من طاقات من أجل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي في المملكة ، ومن أجل تطبيق رؤية المملكة الهادفة والطامحة لما هو مرتجى تحقيقه في العام 2020 .

موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في المملكة على أنه سوف يتم صرف الدفعة القادمة ” التاسعة عشر ” من برنامج الدعم في العاشر من شهر يونيو الجاري ، وقد أعلن الحساب على انه يجب على كافة المستفيدين من البرنامج المقدم من قبل الحكومة مراجعة حاسباتهم في صباح يوم العاشر من شهر يونيو ، وقد دعت كافة المستفيدين إلي إستخدام الحاسبة التقديرية من أجل معرفة قيمة الدعم المقدم للمستفيد .

رابط التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة العشرين

دعا برنامج الدعم ” حساب المواطن ” كافة المواطنين الذين يرغبون في الإستفادة من الدفعة العشرين والتي من المقرر أن يتم صرفها في الشهر القادم ، إلي الإسراع في التسجيل في الحساب من أجل إستكمال الطلبات ولحاقهم في الدفعة الجديدة ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة موقع البرنامج ” الدعم ” من خلال الرابط التالي هــــنـــا

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