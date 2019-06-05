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تعرف على الموعد الصحيح لصرف الدفعة التاسعة عشر

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على الموعد الصحيح لصرف الدفعة التاسعة عشر
نتائج الأهلية الدورة 19 شهر يونيو

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن ، والذي تقدمه الحكومة من أجل دعم كافة الأسر المحتاجة والتي لا تستطيع تلبية كافة إحتياجتها الأساسية ، وتعمل الحكومة في المملكة على تقديم كل ما لديها من طاقات من أجل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي في المملكة ، ومن أجل تطبيق رؤية المملكة الهادفة والطامحة لما هو مرتجى تحقيقه في العام 2020 .

موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في المملكة على أنه سوف يتم صرف الدفعة القادمة ” التاسعة عشر ” من برنامج الدعم في العاشر من شهر يونيو الجاري ، وقد أعلن الحساب على انه يجب على كافة المستفيدين من البرنامج المقدم من قبل الحكومة مراجعة حاسباتهم في صباح يوم العاشر من شهر يونيو  ، وقد دعت كافة المستفيدين إلي إستخدام الحاسبة التقديرية من أجل معرفة قيمة الدعم المقدم للمستفيد .

رابط التسجيل في حساب المواطن للإستفادة من الدفعة العشرين

دعا برنامج الدعم ” حساب المواطن ” كافة المواطنين الذين يرغبون في الإستفادة من الدفعة العشرين والتي من المقرر أن يتم صرفها في الشهر القادم ، إلي الإسراع في التسجيل في الحساب من أجل إستكمال الطلبات ولحاقهم في الدفعة الجديدة ، ويمكنك عزيزي المواطن زيارة موقع البرنامج ” الدعم ” من خلال الرابط التالي هــــنـــا

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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