تعرف على اسعار كحك عيد الفطر 2019 فى مصر

عيد الفطر المبارك أيام قليلة تفصلنا عنه ومن المعروف ان الكثيرون يقبلون على شراء الكحك من محلات الحلويات،ولكن كل عام تختلف اسعار الكحك من محل الى اخر او من محافظة الى محافظة اخرى بسبب تفاوت الاسعار بينهم وسنقدم لكم اليوم قائمة باسعار كحك العيد :

اسعار الكحك

كحك ساده نصف كيلو: 47.5 جنية مصري.

كحك سادة كيلو: 95 جنية مصري.

كحك بالتمر نصف كيلو: 50 جنية مصري.

كحك بالتمر كيلو: 100 جنية مصري.

كحك عين جمل نصف كيلو: 72.5 جنية مصري.

كحك عين جمل كيلو: 145 جنية مصري.

كحك ملبن نصف كيلو: 50 جنية مصري.

كحك ملبن كيلو: 100 جنية مصري.

كحك عجمية نصف كيلو: 50 جنية مصري.

كحك عجمية كيلو : 100 جنية مصري.

كعك رش كيلو بسعر 140 جنيه.

كيلو كعك عجوة لوكس بسعر 30 جنيه.

كيلو كعك عجوة لوكس بسعر 30 جنيه.

كعك ملبن لوكس بسعر 30 جنيه.

كعك بلدي عجوة بسعر 40 جنيه.

كعك بلدي ملبن بسعر 40 جنيه.

كعك ملبن عين جمل بسعر 50 جنيه.

كعك عجمية عين جمل بسعر 50 جنيه.

كعك عجمية بندق بسعر 50 جنيه.

اسعار البسكويت

بسكويت العيد سادة: 85 جنيه مصري.

بسكويت العيد بطعم البرتقال: 85 جنيه مصري.

بسكويت بالشوفان: 85 جنيه مصري.

بسكويت العيد لوكس بسعر 30 جنيه.

بسكويت برازق بسعر 90 جنيه

تشكيلة العيد المميزة بالسمن البلدي 2 كيلو: 225 جنيه مصري.

غريبة سادة بالسمن البلدي: 120 جنيه مصري.

بسكويت كوكيز بسعر 90 جنيه.

بسكويت شيكولاتة بسعر 70 جنيه.

بسكويت برتقال بسعر 70 جنيه.

مشكل

بيتي فور سادة: 100 جنيه مصري.

بيتي فور فارماسيل مشكل: 110 جنيه مصري.

غريبة مكسرات بسعر 96 جنيه.

سابليه 106 جنيه.

تارت كيلو بسعر 120 جنيه.

قرص سادة أو عجوة بسعر 56 جنيه.

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