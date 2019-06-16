تعرف على اخر أسعار الذهب فى السوق المصرى ١٦ يونيو ٢٠١٩

تعرف على أسعار الذهب فى مصر ويبحث المصريين يوميًا عن معرفة أسعار الذهب داخل الصحف والمواقع الإلكترونية،ونقدم لكم اليوم فى موقع «نجوم مصرية» آخر أسعار الذهب في الأسواق سواء كان «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» او سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب،كما يعد الذهب من المعادن النادرة،وله قيمة عالية، ويتواجد معدن الذهب في العديد من الأماكن المختلفة، حيث يقوم العديد من بالتنقيب عن الذهب تحت الأرض، أو يقومون بغسيل رمال الأنهار من أجل العثور على الذهب.

وماتزال محاولات التنقيب عن الذهب مستمرة حتى الان، حيث أوضحت التقارير الدولية أن الأفراد العاديين يكثرون الطلب على أجهزة كشف الذهب بشكل كبير،كما قامت الدول بالسماح بتأجير المناجم إلى الأفراد، وإلى الشركات المدنية.

كما يعد الذهب من اسباب نشوب العديد من الصراعات على مر التاريخ،وأوضحت التقديرات الرسمية بأن إجمالي حجم الذهب الذي تم اكتشافه على يد البشر منذ أن قامت الحضارات على وجه الأرض ما يقرب من 4,970,000,000 أوقية من الذهب، أي ما يعادل 155,000 طن من خام الذهب.

وذكر سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة “نادي نجيب”، إن أسعار الذهب شهدت اليوم استقرارًا متأثرة بالثبات في نهاية التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء الجمعة عند مستوى 1342 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 718 إلى 720

عيار 22 658 إلى 660

عيار 21 628 إلى 630

عيار 18 538 إلى 540

عيار 14 419 إلى 420

عيار 12 359 إلى 360

سعر الاونصة

22,321 إلى 22,392

سعر الجنيه الذهب

5,024 إلى 5,040

سعر الكيلو

717,714 إلى 720,000

*تنويه: ممنوع نسخ المقالة وانتهاك حقوق (الملكية الفكرية)،جميع الحقوق محفوظة.

← إقرأ أيضاً: