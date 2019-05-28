خطوات تقديم تظلمات بطاقة التموين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء للتجنب وقف البطاقة من الصرف بعد شهر رمضان

حذف الأفراد من بطاقة التموين يبدأ اعتبارا من يوم 1 مارس 2019، حيث أنه قد طبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الثانية من استبعاد الغير مستحقين للدعم وصرف السلع والخبز من جانب بطاقة التموين، حيث أن وزارة التموين قد انتهت من المرحلة الأولى في حذف الغير مستحقين أثناء فترة التحديث وتبدأ مع شهر مارس المرحلة الثانية من منظومة استبعاد غير المستحقين للدعم.

تظلم بطاقات التموين

قررت وزارة التموين إبلاغ الغير مستحقين للدعم في المرحلة الثانية من دعم بطاقات التموين بأنه سيتم وقف تلك البطاقة ويكون الإشعار أو البلاغ مدون سواء على بون صرف الخبز أو على بون صرف السلع التموينية خلال الشهر الحالي، كما أعطت المواطن فرصة في تقديم تظلم عبر موقع الكتروني اعتبار من الأول من مارس وحتى يوم 15 مارس، حتى تفحص الوزارة التظلم المقدم في خلال أسبوعين من موعد تقديم التظلم.

شروط تظلمات بطاقة التموين 2019

إدخال رقم الهاتف المحمول الصحيح المكون من 14 رقم في الطلب حتى تستطيع الوزارة التواصل مع صاحب التظلم. إدخال كافة البيانات المطلوبة على موقع تموين مصر، وأن تكون تلك البيانات صحيحة.

خطوات تقديم تظلم بطاقات التموين

تحديد قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات في المرحلة الثانية ووضع تلك القائمة على الموقع www.tamwin.com.eg. عند دخول المواطن على موقع دعم مصر ثم كتابة الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الذكية وعند وجود اسمه ضمن القائمة، يعلم أنه من ضمن غير المستحقين للدعم. كما من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من أول مارس وحتى يوم 15 مارس. غلق باب التظلمات في يوم 16 مارس الحالي. ثم تقوم وزارة التموين بالبحث في التظلمات والبت فيها من يوم 16 مارس لمدة 15 يوم. ستقوم وزارة التموين بإجراء فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية في الأول من شهر أبريل القادم.

تقديم التظلم بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

يتم اتخاذ نفس الخطوات السابق ذكرها عبر موقع دعم مصر لتقديم التظلم.

يجب إدخال كافة البيانات الصحيحة للمتظلم.

ثم كتابة الشكوى التي يرغب المتظلم في ذكرها عن سبب وقف البطاقة.

سواء كان بسبب صاحب البطاقة يمتلك أكثر من عداد كهربائي.

أو بعض المواطنين لديهم بيت يحتوي على أكثر من شقة بها عداد كهرباء واحد باسم صاحب البطاقة.

فتقوم وزارة التموين بتلقي الشكوى والتواصل مع وزارة الكهرباء للوقف على موقف المتقدم الصحيح.

عندما تتأكد الوزارة من صحة بيانات المتظلم، ترسل لصاحب التظلم عبر رقم المحمول المدون في التظلم بأنه لن يتم وقف بطاقة التموين.

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