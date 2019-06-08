يسعى الكثير من المستحقين لبطاقة التموين إلى عمل تظلمات بطاقة التموين 2019 عبر موقع وزارة التموين دعم مصر الذي أعلن عنه أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث رسميًا باسم وزارة التموين، حيث أكد على أن الوزارة مستمرة في قبول تظلمات بطاقة التموين 2019 دعم مصر ولكن بشرط أن تنطبق جميع الشروط التي تطبق على المتظمين من المعايير المرحلتين الثانية والثالثة من خلال الموقع الرسمي دعم مصر https://www.tamwin.com.eg/ وذلك من خلال التظلمات العادلة.

تظلمات بطاقة التموين 2019 دعم مصر الخطوات المطلوبة

وبالنسبة للخطوات المطلوبة لتسجيل تظلمات وزارة التموين فعليك أن تدخل للموقع https://www.tamwin.com.eg/ وبعد ذلك ستجد أمامك كما في الصورة التالية، وكل ما عليك هو أن تكتب رقم البطاقة التموينية، وأيضًا ينبغي عليك أن تكتب الرقم القومي، ثم تختار المحافظة التابع لها لاستكمال تظلمات بطاقة التموين 2019 وبعد ذلك تضغط على كلمة عرض واحرص كل الحرص على أنه بتغييرك للبيانات فأنت تقر بأنك مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه التغييرات، ولاحظ في الصورة التالية الأماكن التي ذكرناها سابقًا:

شروط التقدم بـ تظلمات بطاقة التموين 2019

ينبغي على المستحق إذا ما حصل على إشارة بون صرف الخبز المدعم أي ما تضم من المعايير أن يضغط على تظلمات عدالة ويدخل الرقم القومي الصحيح لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية، وتحديد محافظة التموين الخاصة بالصرف الصحيحة، مع ضرورة كتابة سبب التظلم بدون تقديم أي من الأوراق أو المستندات والتونيه لضرورة إرفاق رقم الهاتف المحمول الصحيح والذي يتكون من 11 رقم مرفق في التظلم عبر الموقع الذي أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية في شهر فبراير الماضي حيث أعلن أنه سيستبعد غير المستحقين من الدعم وفق المعايير مع إمكانية التظلم من خلال الموقع الالكتروني التابع لـ دعم مصر على أن يوقف صرف المقررات التموينية للأشخاص المرفوض تظلماتهم.

وزارة التموين تؤكد عدم تحديد أي موعد لإيقاف تلقي تظلمات حذف البطاقات التموينية 2019

أكد أحمد كمال، معاون أول وزير التموين واولتجارة الداخلية والمتحدجث باسم الوزارة، إنه لم يتم تحديد أي موعد لإيقاف تلقي تظلمات حذف البطاقة التموينية 2019 عبر موقع دعم مصر بل مستمر في استقبال الطلبات لمن ينطبق عليهم المعايير أو أحد المعايير الذي تم استبعادهم في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنه لا يتم حذف أو استبعاد أي من المقيدين في منظومة دعم مصر الذين انطبقت عليهم إحدى المعايير قبل إتاحة التظلم له، ولو تخلف المواطن عن التظلم يحرم من صرف المقرر التمويني فقط دون الخبز.

شروط عمل بطاقة تموين للأفراد ساقطي القيد وغير موجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا

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