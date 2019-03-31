اسعار السلع التموينية خلال شهر إبريل 2019

نقدم لكم اليوم اسعار السلع التموينية الحديثة دون تغيير في الأسعار، والتي تطبق طوال شهر إبريل 2019، حيث أن وزارة التموين قد قررت زيادة الدعم التمويني المخصص للمواطن المصري من الـ 21 جنيهاً مصرياً إلى الـ 50 جنيهاً مصرياً على بطاقة التموين الذكية، والتي تم معها الإقرار لـ اسعار السلع التموينية الجديدة والتي تتناسب مع محدودي الدخل طبقاً لما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم البدء بهذة الأسعار اعتباراً من اليوم الأول من يوليو 2017، كما أن وزارة التموين قد شددت على جميع محال البقالة التموينية أهمية تطبيق هذة الزيادة ومحذور على الجميع القيام بالتلاعب في الأسعار.
اسعار السلع التموينية بعد الزيادة من يوليو 2017 بدون تغيير حتى الآن
– سعر السكر بلغ نحو الـ 10 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر الزيت بلغ نحو الـ 14 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر كيلو الأرز بلغ نحو الـ 8.50 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر كيس المكرونة بلغ نحو الـ 2.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر مسلي صناعي وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 12 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر مسلي صناعي وزن الـ 800 جرام بلغ نحو الـ 17.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر العدس وزن الـ 50 جرام بلغ نحو الـ 10 جنيهات مصرية على بطاقة التموين.
– سعر الفول وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 3.50 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر عبوة الصلصة وزن الـ 320 جرام بلغ نحو الـ 3.25 جنية مصري على بطاقة التموين.
– سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن الـ 250 جرام بلغ نحو الـ 5.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر قطعة صابون تواليت وزن الـ 125 جرام بلغ نحو الـ 5.50 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر قطة صابون غسيل وزن الـ 125 جرام بلغ نحو الـ 4.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر كيلو الدقيق بلغ نحو الـ 6.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر باكو الشاي وزن الـ 40 جرام بلغ نحو الـ 2.75 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر الجبنة البيضاء وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 10.25 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر لترالكلور بلغ نحو الـ 3.10 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر برطمان المربي وزن الـ 400 جرام بلغ نحو الـ 7.75 جنيه مصري على بطاقة التموين.
– سعر علبة التونة قطع وزن الـ 140 جرام بلغ نحو الـ 6 جنيه مصري على بطاقة التموين.
تحديث بطاقات التموين الذكية 2017 الآن “مكاتب وزارة التموين” فقط من خلال الاستمارات لمدة 45 يوم من بعد 7 نوفمبر 2018.. بالصور إرشادات تحديث بطاقات التموين
مع العلم بأن اسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة يتم تطبيقها من اليوم السبت الموافق 1/7/2017 حتى يوم ويسري العمل بها خلال شهر فبراير 2019، ولم يتم حدوث أي تغيرات في الأسعار، وبالفعل تم التوزيع لقوائم الـ اسعار الجديدة للسلع التموينية على كافة البقاليين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، ومع الإعلان عن هذة الزيادات التموينية، أخذت عمليات البحث تشتعل عليها حتى يعلم كافة المواطنين تلك الزيادات.
التعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل
لوجوزي عايز يطلع بطاقة جديده بس هو على بطاقة ابوه يعمل ايه ويعملها في شهر ايه
لوجودي عايز يطلع بطاقة جديده بس هو على بطاقة ابوه يعمل ايه ويعملها في شهر ايه
بطلوا كدب بقا على الخلق اسعار تنزل هنا ابيض ياورد وعند التاجر بلاوى يعنى انا الشهر ده جبت الزيت ٢٠ جنيه التر وهنا ١٤ جنيه ياتاجر حرامى يااما انا مجنون
الاسعار دى اغلبها غلط الاسعار اغلى من كدا بكتير
ممكن اعرف متا تنزيل الموليد الجديدة
البطاقة اللي بتضيع بططلع بعد اد ايه من مصر
عايزة اعمل فصل من بطاقه العائله بس باسمع أن مفيش جدية في الفصل اعمل ايه
لقد قمت بتحديث بياناتي وتنزيل أولادي جميعا ولم يتم الصرف لهم حيث أنني لن استفيد بالصرف إلا أنا والزوجة وعندي اربعه اطفال والمواليد المطلوبة. ..أرجو النظر!!وشكرا…
علي فكرة الأسعار دة من عشر سنين لورا بطلة كدب
لقد قمت بتحديث بطاقتى التموينية واضافة 2من ابنائى ولم يتم اضافتهم ولم يستفيدوا من المنظومة حتى الان
حدثت بطاقتى التموينية واضافت اولادى وعددهم2ولم يتم نزولهم على البطاقة ولم يستفيدوا حتى الان
وللة في الفيوم لا يوجد اي تموين ويقولوا ان احنا في جرد نصدق مين