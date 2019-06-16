 التخطي إلى المحتوى

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد على نايل سات

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby الجديد على نايل سات

قناة طيور بيبي من القنوات المصرية التي حصلت علي شهرة كبيرة جدا بين قنوات الأطفال في الوطن العربي  وتعد من أهم القنوات الخاصة للأطفال من عمر العامين الى الستة أعوام ويتابعها العديد من الأسر المصرية والعربية ويرجع لتقديمها العديد من برامج الأطفال المميزة والأناشيد والأغاني الدينية للأطفال والعديد من الكيليبات الشهيرة للأطفال.

يتم بث قناة طيور بيبي من  مملكة الأردن، ومالك هذه القنوات هو خالد مقداد، ومن نجوم هذه القناة أبناء خالد وهم جنى جاد وأياد وعصومي ووليد, ويأتي تردد قناة طيور بيبي من أبرز مؤشرات البحث, وهي كما ذكرنا تابعة لقناة طيور الجنة والتي أسسهم خالد مقداد.

تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby.

يمكنك تنزيل القناة من خلال التردد الخاص بها بكل سهولة

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4
نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

كليبات قناة طيور بيبي

  • كليب الحيوانات الأليفة.
  • كليب رتب أوقاتك.
  • كليب محمد نبينا.
  • كليب حرف الخاء.
  • كليب الأشكال.
  • كليب الأسنان.
  • كليب السرقة.
  • كليب حميدو.
  • كليب غزلان.
  • كليب الأدب.
  • كليب ألوان.
  • كليب إيدي.
  • كليب لبن.

شاهد: تردد قناة تايم سبورت

شاهد :تردد قناة بي إن سبورت

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.