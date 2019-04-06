قناة طيور الجنة تعد من القنوات التي يسعد بها الأطفال كثيرا هي قناه عربيه من اصل أردنية متخصصة في عرض برامج الأطفال وأغاني الأطفال التي تبث علي نايل سات طوال اليوم دون اشتراك شهري وهي قناه مجانية تماما التي تعرض جميع برامجها فى تخصص الأطفال والأغاني العربية علي مدار 24 ساعة في اليوم دون توقف .كما أنها من اول القنوات فى تخصص مجال أذاعته الأغاني للأطفال بطريقة تمثيلية .

تعد قناة طيور الجنة اهم القنوات فى نشر التعليم للأطفال من خلال البرامج، والأغاني التي تقوم على إذاعتها على القناة طوال اليوم .

حققت القناة أعلى نسبة مشاهدة وذلك لتميزها في عرض برامجها وأغاني للأطفال بشكل يلفت انتباه الطفل لهم وذلك عن طريق الأغاني التمثيلية التي يقوم بها مجموعة من الأطفال .

من اهم البرامج التي يعشقها الأطفال وتعد من ضمن برمجهم اليومي هي مشاهدة قناة طيور الجنه بصفة يومية دون توقف .

برامج قناة طيور الجنة

بيت الحج.

نشرة أخبار الدار.

قاتلي العصفورة.

على الهوى سوا.

أشكال ألوان.

منبر أحباب الله.

طيور الخير.

على خطوي السبلاوي.

صوتك كنز.

ست البيت الصغيرة.

الو قطوط.

شموس لا تغيب.

نجفل.

رياضة في رياضة.

فزوزة مع ألأموره.

قامت قناة طيور الجنة بتغير ترددها إلى تردد جديد من أجل إظهار برامجها بطريقه افضل، وجيده من خلال ترددها الجديد لزيادة قوه الإشارة من البث للاستمتاع بمشاهده جيده طوال 24 ساعة دون انقطاع للبث عن طريق ضبط تردد الإرسال الخاص بك القناة الفضائية الجديدة “طيور الجنة ” علي القمر الصناعي نايل سات يظهر في الجدول التالي الذي يحتوي علي تفاصيل التردد الجديد للقناه.

تردد قناة طيور الجنة 2019