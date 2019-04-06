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تردد قناة طيور الجنة 2019 وبرامج قناة طيور الجنة الجديدة

كتب Roma Ahemd آخر تحديث

قناة طيور الجنة تعد من القنوات التي يسعد بها الأطفال كثيرا  هي قناه عربيه من اصل أردنية متخصصة في عرض برامج الأطفال وأغاني الأطفال التي تبث علي نايل سات طوال اليوم دون  اشتراك شهري وهي قناه مجانية تماما التي تعرض جميع برامجها فى تخصص الأطفال والأغاني العربية علي مدار 24 ساعة في اليوم دون توقف .كما أنها من اول القنوات فى تخصص مجال أذاعته الأغاني للأطفال بطريقة تمثيلية .

تردد قناة طيور الجنة 2019 وبرامج قناة طيور الجنة الجديدة
تردد قناة طيور الجنة 2019 وبرامج قناة طيور الجنة الجديدة

تعد قناة طيور الجنة اهم القنوات فى نشر التعليم للأطفال من خلال البرامج، والأغاني التي تقوم على إذاعتها على القناة طوال اليوم .

حققت القناة أعلى نسبة مشاهدة وذلك لتميزها في عرض برامجها وأغاني للأطفال بشكل يلفت انتباه الطفل لهم وذلك عن طريق الأغاني التمثيلية التي يقوم بها مجموعة من الأطفال .

من اهم البرامج التي يعشقها الأطفال وتعد من ضمن برمجهم اليومي هي مشاهدة قناة طيور الجنه بصفة يومية دون توقف .

برامج قناة طيور الجنة
بيت الحج.
نشرة أخبار الدار.
قاتلي العصفورة.
على الهوى سوا.
أشكال ألوان.
منبر أحباب الله.
طيور الخير.
على خطوي السبلاوي.
صوتك كنز.
ست البيت الصغيرة.
الو قطوط.
شموس لا تغيب.
نجفل.
رياضة في رياضة.
فزوزة مع ألأموره.

قامت قناة طيور الجنة بتغير ترددها إلى تردد جديد من أجل إظهار برامجها بطريقه افضل، وجيده من خلال ترددها الجديد لزيادة قوه الإشارة من البث للاستمتاع بمشاهده جيده طوال 24 ساعة دون انقطاع للبث عن طريق ضبط تردد الإرسال الخاص بك القناة الفضائية الجديدة “طيور الجنة ” علي القمر الصناعي نايل سات يظهر في الجدول التالي الذي يحتوي علي تفاصيل التردد الجديد للقناه.

تردد قناة طيور الجنة 2019
القمرالترددFEC/SRالجودة
نايل سات11315 (V)27500 – 1/2SD
اسم القناة على قائمة القنوات “Toyor Al-Janah TV

 

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Roma Ahemd

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