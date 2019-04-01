تفاصيل تردد قناة الصحراء الجزائرية algerian tv desert الفضائية الجديد أبريل 2019 على نايل سات

تردد قناة الصحراء الجزائرية algerian tv desert على نايل سات وهي القناة التي أصبحت تتمتع بقدر كبير من المشاهدين والمتابعين لما يتميز المحتوى الذي تقدمة من رقي وتنوع، حيث تقدم تردد قناة الصحراء الجزائرية الكثير من البرامج المتنوعة التي استحقت رضى وإعجاب متابعيها، حيث تعتبر قناة الصحراء من أفضل القنوات الجزائرية على القمر نايل سات، لذلك نقدم لمتابعي موقعنا هذا التقرير الخاص بتردد قناة الصحراء المغربية على نايل سات.

فنحن نسعى دائما لتوفير الوقت والجهد غي البحث عن ترددات القنوات التي أصبحت تحظى باهتمام المشاهدين، حيث نقوم بتحديث دائم ومستمر للتقارير الخاصة بترددات القنوات حال حدث أي تغيير في هذه الترددات، فما نقدمه لكم هو التردد الجديد والصحيح لقناة الصحراء الجزائرية على القمر المصري نايل سات.

تردد قناة الصحراء الجزائرية على النايل سات

التردد 12398 الاتجاه عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 القمر النايل سات

وتتميز قناة صحراء الجزائرية “Frequency Channel Sahara TV Algeria” الفضائية والتي تبث محتواها من خلال القمر نايل سات،تتميز بالعديد من البرامج المتنوعة التي يهتم بها المشاهد الجزائري بوجه خاص، والمشاهد العربي بوجه عام، حيث تقدم قناة الصحراء الجزائرية حلقات متنوعة من البرامج عن الصحراء، حيث يهتم قطاع عريض من المشاهدين بعادات أهل الصحراء وبالموروث الثقافي وكذلك العادات والتقاليد الخاصة بأهل الصحاري، فقد استحقت قناة الصحراء على الاستحواذ بعدد كبير من المتابعين والمشاهدين على امتداد الوطن العربي الكبير.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الصحراء الجزائرية تبث برامجها على مدار الساعة دون انقطاع ، كما تتميز قناة الصحراء بأنها مفتوحة مجانية بدون تشفير، أما عن شعار قناة الصحراء فهو “تسعنا جميعاً” في إشارة للصحراء وهي واحدة من أشهر القنوات الجزائرية على الفضائيات.

تردد قناة الصحراء الجزائرية على نايل سات

تردد قناة صحراء الجزائرية تي في على القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 7 West A على نفس مدار القمر نايلسات nilesat اسم القناة على قائمة الريسيفر Sahara TV Algeria إليكم التفاصيل على الجدول التالي.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12398 (V) 27500 – 5/6 SD free

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من الجدير بالذكر أننا نقوم دائما بتحديث التقرير الخاص بتردد قناة الصحراء الجزائرية حال نم تغبر على المعلومات بالجداول السابقة، ويسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، كما أننا سنجيب على أي استفسار بخصوص هذا التقرير، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.