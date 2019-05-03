تردد قناة دبي ون 2019 dubai one بتقنية dواحدث البرامج التي

قناة دبي ون من أميز القنوات الأماراتية وهي تعنى ببث الأفلام الأجنبية الجديدة والمسلسلات والدراما وتحظى بنسبة مشاهدة عالية نظرا لتميز برامجها وقد تم تأسيس قناة دبي ون في العام 2004م وتعود ملكيتها لمؤسسة دبي للأعلام وهي لاتقتصر على بث الأفلام والمسلسلات فحسب بل تميزت في البرامج المتنوعة والتي تجد قبول كبير ومتابعة عالية من قبل الجمهور، قناة دبي ون من أعظمرالمؤسسات الأعلامية وتمارس عملها بتقنية عالية جدا مرتكزة على التكنلوجيا الحديثة وتمتلك جمهور كبير من محبي الأفلام والمسلسلات الأجنبية وبرامج الترفيه والأخبار وهي تعمل في سعي دؤوب لنيل رضا المشاهدين، كذلك تجد قناة دبي ون المتابعة والانتشار الواسع في العالم العربي وذلك نسبة للتنوع المميز الذي يخاطب جميع الأعمار والأذواق باللغتين العربية والانجليزية وتمتاز بالمواظبة على بث ثلاث أفلام أجنبية مترجمة بالعربية يوميا والتي تعد حصريا على قناة دبي ون.

وتبث قناة دبي ون برامجها عبر القمر الصناعي النايل سات مجانا بدون اي تشفير ويستطيع المشاهد التواصل معها عبر تواجدها المكثف في وسائط التواصل الاجتماعي عبر اليوتيوب والصفحات الألكترونية على الأنترنت وموقعها المميز ذو الباقة المتخصصة من القنوات والبرامج.

البرامج التي تقدمها قناة دبي ون:

برنامج أصدقاء -ذا فيو -تايرابانكس-روزويل-city warp ramadan-under standing islam -studio one-fashion star-out&about.

تقوم قناة دبي ون ببث المسلسلات الأجنبية والتركية والمكسيكية التي لها نسب مشاهدة كبيرة:

مسلسل أحبك ولكن-ladona-the catch-sanata diabolic-teen wolf s6 part2

أما أميز الأفلام التي تم بثها فهي:

Mother-the white man-step brothers-white chichs-kidnap.

تردد قناة دبي ون اتش ديdubai one hd

القمر الصناعي :عرب سات

التردد:12130

الأستقطاب:رأسي

معدل الترميز:27500

F.e.c:3/4

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:12418

الأستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500

F.e.c:3/4

ويسرنا في نجوم مصرية أن نمدكم بكافة ترددتت القنوات والتغيير الذي يحدث فيها حال تغيير التردد ومتابعتكم تسعدنا.

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