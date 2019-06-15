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تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD الرياضية الجديد

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD الرياضية الجديد

تعد قناة بي إن سبورت bein sports من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تمتلك حقوق بث مباريات كرة القدم والتي يتابعها الملايين من المهتمين بالرياضة وكرة القدم والتي حصلت علي شهرة أكبر في مباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا.

تردد قناة bein sports الرياضية

تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1 
القمر التردد EFC
نايل سات 11084 (h) 5/6
عرب سات 12379 (h) 5/6
سهيل سات 11547 (v) 5/6
نايل سات 12245 (v) 3/4
نايل سات 12264 (h) 2/3

نايل سات @ °7.3 درجات غرب

التردد (ميجا هرتز) 12264
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 12475
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 12245
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports يونيو 2019 : الناقلة بطولة أبطال دوري أوروبا .. أفريقيا .. بين المجانية المفتوحة والمشفرة ⚽ دوري أبطال أوروبا .. قمر نايل سات عرب سات سهيل سات
التردد (ميجا هرتز) 11547
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11585
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11623
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11642
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11566
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11084
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11669
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 10770
معدّل استقطاب الموجة عامودي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 10930
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة ارسلا البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 10730
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 10770
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK
التردد (ميجا هرتز) 11180
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط 2/3
إشارة إرسال البث DVB-S2
معدّل تردد الموجة 8PSK

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عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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