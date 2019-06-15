تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD الرياضية الجديد

تعد قناة بي إن سبورت bein sports من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي والتي تمتلك حقوق بث مباريات كرة القدم والتي يتابعها الملايين من المهتمين بالرياضة وكرة القدم والتي حصلت علي شهرة أكبر في مباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا.
تردد قناة bein sports الرياضية
|تردد قناة beIN Sport HD1 – تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1
|القمر
|التردد
|EFC
|نايل سات
|11084 (h)
|5/6
|عرب سات
|12379 (h)
|5/6
|سهيل سات
|11547 (v)
|5/6
|نايل سات
|12245 (v)
|3/4
|نايل سات
|12264 (h)
|2/3
نايل سات @ °7.3 درجات غرب
|التردد (ميجا هرتز)
|12264
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|12475
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|12245
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق
|التردد (ميجا هرتز)
|11547
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11585
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11623
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11642
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11566
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11084
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11669
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10770
|معدّل استقطاب الموجة
|عامودي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10930
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة ارسلا البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10730
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|10770
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
|التردد (ميجا هرتز)
|11180
|معدّل استقطاب الموجة
|أفقي
|معدّل الترميز
|27500
|ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط
|2/3
|إشارة إرسال البث
|DVB-S2
|معدّل تردد الموجة
|8PSK
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