تردد قناة اون سبورت 2 علي النايل سات لمتابعة مبارايات الدوري المصري الممتاز

نعرض لك تردد قناة اون سبورت 2 علي النايل سات، حيث أن القناه لا يعلم بها الكثير، لأن القناه الشهيره والتي هي لا تخلو من ريسيفر أي شخص هي قناة اون سبورت 1.

قناة اون سبورت 2 هي قناة تابعه لـ اون سبورت، وتعرض مبارايات الدوري المصري الممتاز بشكل مباشر، وعندما يتعارض موعد مباراتين مع بعضهما، تعرض قناة اون سبورت 1 مباراه، وقناة اون سبورت 2 المباراه الاخري، وتعرض أيضاً مباريات بطولة أفريقيا و مبارايات كأس مصر ومبارايات الدوري اليوناني لكرة القدم، واستطاعت قناة اون سبورت 2 خلال الأسابيع الماضيه أن تكون القناه الرياضيه الأولي بمصر.

كانت هناك قناة اخباريه ل اون سبورت لكن اُغلقت، وحل محلها قناة أون سبورت 2، وتتميز قناة اون سبورت 2 ببث مبارايات كرة القدم بشكل مجاني علي القمر الصناعي الشهير نايل سات، وتعرض المبارايات بث HD عالي الجودة، وتعرض أيضاً المبارايات ببث SD تقنيه عاديه، بالاضافه الي استديوهات تحليليه ممتازه مع نُخبة من أفضل المعلقين ونجوم الرياضه، ولذلك سوف نقدم لكم تردد قناة اون سبورت 2

تردد قناة اون سبورت 2:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 افقي 27500 5/6

اعلم ان:

يتم استقبال بث HD علي الأجهزه التي تدعم ذلك فقط، ويتم استقبال بث SD علي جميع الأجهزه. قد يتوقف بث مبارايات كرة القدم علي قناة اون سبورت 2 في بعض الأوقات، ولكن تعود للعمل مرة اخري في حالة تعارض مباراتين في نفس التوقيت كما ذكرنا.

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