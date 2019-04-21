تردد جميع قنوات mbc و MBC العراق لدول الخليج العربي وغرب أفريقيا 2019

تعد قنوات mbc من أشهر القنوات الفضائية المفتوحة فقد تعتبر أول قناة فضائية مفتوحة، والتي تم إطلاق أول قناة لها وأخذت أسم”mbc 1″في”18 سبتمبر 1991″وكانت تقع في مدينة لندن، وكانت تهتم بتقديم البرامج الترفيهية والإخبارية وأصبح لها شهرة واسعة ومتابعين كثر، وتبعاً لذلك توالت سلسلة قنوات mbc، فتم إطلاق العديد من المحطات منها”MBC FM،MBC 2، العربية، العربية الحدث، mbc 3، mbc 4، بانوراما mbc Persia ،mbc Action ،FM” وغيرها العديد والعديد من المحطات.
“تردد قنوات mbc للخليج العربي”
دول الخليج العربي هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، البحرين، الكويت، اليمن، بلاد الشام، لبنان، فلسطين، العراق، الأردن، سوريا، تركيا.
|القمر
|نايل سات E8WB
|عرب سات بدر 7
|التردد
|11470 MHz
|11270 MHz
|الدرجة
|8 درجة غرب
|26 درجة شرق
|القطبية
|عامودي
|عامودي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|5/6
|التعديل
|DVB-S , QPSK
|DVB-S , QPSK
“تردد قنوات mbc لدول غرب أفريقيا”
ودول غرب أفريقيا هي: الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا.
|القمر
|نايل سات E7WA
|عرب سات بدر 5
|التردد
|11559 MHz
|12284 MHz
|الدرجة
|7.3 درجة غرب
|26 درجة شرق
|القطبية
|عامودي
|عامودي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|5/6
|التعديل
|DVB-S , QPSK
|DVB-S , QPSK
“تردد قناة MBC العراق”
- ترددات “MBC العراق” HD:
|القمر
|نايل سات 201
|عرب سات بدر 6
|التردد
|12226 MHz
|11862 MHz
|الدرجة
|7 غرب
|26 درجة شرق
|القطبية
|أفقي
|عامودي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|4/3
|التعديل
|QPSK/DVB-S
|DVB-S QPSK
- ترددات “MBC العراق” SD:
|القمر
|نايل سات 201
|عرب سات بدر 6
|التردد
|11938 MHz
|11862 MHz
|الدرجة
|7 غرب
|26 درجة شرق
|القطبية
|عمودي
|عامودي
|معدل الترميز
|27500
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|4/3
|التعديل
|QPSK/DVB-S
|DVB-S QPSK
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