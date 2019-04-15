ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية الحديثة Abu Dhabie Sport لمتابعة مباراة الأهلي والهلال اليوم

ننشر ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 2019 الحديثة الأولى والثانية على القمر الصناعي نايل سات التي تعتبر من أهم وأفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي، وتتكون باقة قنوات أبو ظبي الرياضية من ثمانية قنوات رياضية تتبع شركة أبو ظبي للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبث قنوات أبو ظبي برامجها ومحتوياتها من خلال 5 قنوات مفتوحة و3 مُشفرة.

وتقوم قنوات أبو ظبي سبورت بنقل وتحليل الأحداث الرياضية المتعددة والمباريات المختلفة على مدار اليوم، وقد أحدثت مجموعة قنوات أبو ظبي نقلة نوعية في كافة المحتويات التي تقدمها القنوات اعتباراً من عام 2008م من خلال تطوير الإمكانيات التي تعمل بها القنوات في نقل الدوري الإماراتي بزيادة عدد المحللين الرياضيين المميزين والمتخصصين في مجال كرة القدم، ولذلك قمنا بتوفير تردد قناة أبو ظبي الرياضية الحالي لمتابعة البرامج الرياضية ومباريات كرة القدم في الدوري وفي كأس زايد للأندية الأبطال الموسم الحالي عبر موقع نجوم مصرية.

ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية نايل سات

تتجه الأنظار حول قناة أبو ظبي سبورت التي يمكنكم الحصول عليها من خلال ضبط ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباريات كأس زايد للأندية الأبطال ومباريات الدوري الإماراتي وغيرهم من المباريات في مختلف الرياضات الأخرى، فهي مجموعة قنوات رياضية مميزة تقوم بنقل كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، حيث تضع بين يدي متابعيها كافة ما يحتاجون إليه من أخبار رياضية من خلال برامج متخصصة بهذا المجال، وبرامج التحليل الرياضي باستضافة المحللين الرياضين المتميزين، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايلسات يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 1 نايل سات أبو ظبي الرياضية 1 HD 12467 27500 H 3/4 2 نايل سات أبو ظبي الرياضية 2 HD 12467 27500 H 3/4 3 نايل سات قناة أبو ظبي سبورت 12226 27500 أفقي 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

القمر القناة التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ عرب سات أبو ظبي الرياضية 11804 H 27500 3/4

تردد قناة Abu Dhabie Sport

م القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ 1 هوت بيرد 11747 H 27500 3/4 2 ياه سات 11938 H 27500 5/6

ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على ترددات قنوات رياضية مختلفة مثل تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية، تردد قناة bein sports الجديد، تردد قناة bein الحديث 2019، ترددات bein sports المفتوحة على نايل سات، ومن يرغب في متابعة الدوري السعودي للمحترفين يمكنه ضبط تردد القنوات الرياضية السعودية أو تردد ksa sports الحالي، وتردد قناة الرياضية المغربية، ولمتابعة مباريات الدوري المصري يمكنكم ضبط تردد on sports الرياضية، ومن خلال الجداول المرفقة يمكنكم التعرف على ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية لمتابعة مباريات اليوم.

مباريات اليوم على قنوات أبو ظبي سبورت

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن نقلها مباراة الأهلي السعودي ضد الهلال السعودي في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 15 أبريل 2019م، وسوف تقام المباراة على استاد الجوهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم نقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 في التوقيتات التالية:

الاستوديو التحليلي: الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة 18:00 بتوقيت السعودية.

توقيت المباراة: الساعة 20:25 بتوقيت الإمارات، الساعة 19:25 بتوقيت السعودية.

اليوم.. الموقعة النارية#الأهلي و #هلال في الكلاسيكو السعودي الكبير

إياب نصف نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال

تغطية خاصة من استاد الجوهرة

استوديو 19:00 بتوقيت الإمارات 18:00 بتوقيت السعودية

المباراة 20:25 بتوقيت الإمارات 19:25 بتوقيت السعودية

مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/EXXoA6452L — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 15, 2019

ومن يرغب في متابعة المباراة اليوم يمكنه ذلك من خلال ضبط الطبق اللاقط أو الدش على اتجاه القمر الصناعي الصحيح المطلوب، ومن ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية 2019.

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