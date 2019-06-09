تراجع سعر الليرة التركية مقابل الدولار نتيجة التوتر مع واشنطن

متابعينا الأعزاء في مصر والعالم العربي يسعدنا أن نقدم لكم من خلال موقعنا الرائد نجوم مصرية، هذا التقرير عن سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، فسعر الليرة التركية من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من خلال محركات البحث المختلفة، لارتباط الدولة التركية بكثير من العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم العربي.

أشارت وكالة رويترز للأنباء، أنه منذ بداية العام الحالي 2019 فقدت الليرة التركية 10% من قيمتها، أمام الدولار الأمريكي نتيجة التوتر بين واشنطن وأنقرة، على خلفية صفقة الصواريخ الروسية 400 S، التي تعتزم أنقره شرائها من موسكو، وأظهرت بيانات نشرت مؤخراً عن قيمة الاحتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي بلغ 162,43 مليار ليرة، أي ما يعادل 28 مليار دولار أمريكي، وقالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، أن البنك المركزي التركي عزز الاحتياطي النقدي بمليارات الدولارات عن طريق الاقتراض قصير الأجل، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب.

أسعار الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 5,82 5,85 الريال السعودي 1,55 1,57 اليورو 6.38 6,60 الجنيه الاسترليني 7,35 7,47 الدينار الكويتي 19 19, الدرهم الإماراتي 1,58 1,60

تعرف على توقعات البنك الدولي للإقتصاد التركي لعام2019

يتوقع البنك الدولي استمرار التراجع في نمو الافتصاد التركي لهذا العام 2019، ويتوقع بانخفاض النمو الإقتصادي في تركيا ليسجل “سالب 2,6%”.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة نجوم مصرية، أن ينال اجتهادنا على إعجاب حضراتكم، وأن نكون قد قدمنا لكم المعلومة الصحيحة والدقيقة.

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