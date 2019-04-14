تخفيضات سلع رمضان 2019 في مصر : خصومات تصل إلى 30%

تخفيضات سلع رمضان 2019 في مصر بدأ الإعلان عنها من قبل الغرفة التجارية، حيث يشهد السوق المصري انخفاضاً في أسعار بعض السلع والمواد الغذائية في موسم رمضان الحالي عن العام الماضي، وقد وصلت نسبة التخفيضات على بعض السلع إلى 30 في المائة، فيما تراجع البعض الآخر بنسبة تصل إلى 10 في المائة إلى 20 في المائة، نجوم مصرية ينشر لكم أهم السلع المخفضة في رمضان 2019 والتي تم الإعلان عنها من جهة الغرفة التجارية، حتى يستطيع زائرنا الكريم التوجه لشراء السلع بأقل الأسعار.

تخفيضات سلع رمضان 2019 في مصر

شهدت أسعار ياميش رمضان 2019 تراجعاً ملحوظاً عن أسعار الياميش في العام الماضي وصل إلى 15 في المائة، وهذا على كافة الفواكه المجففة دون المكسرات.

أما المكسرات فلم تحدث أي زيادة في السعر وسعرها ثابت مثل العام الماضي.

الحلويات الرمضانية انخفض سعرها هذا العام بمقدار 10 في المائة.

أما الفول فقد انخفض سعره بمقدار 30 في المائة.

انخفاض سعر الفاصوليا من 28 جنيهاً في العام الماضي للكيلو إلى 22 جنيهاً للكيلو في هذا العام.

انخفاض سعر العدس بنسبة تصل إلى 15 في المائة عن رمضان 2018.

ثبات أسعار اللحم.

ثبات أسعار المشروبات الرمضانية دون أي زيادة وثبات أسعار الكيلو من كل من العرقسوس والكركديه وانخفاض طفيف في أسعار التمر هندي.

ثبات في أسعار فوانيس رمضان محلية الصُنع وزينة رمضان ووسائل الإنارة.

إنخفاض عام في أسعار البقول والحبوب بنسب متفاوتة.

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