تحديث بطاقات التموين بطريقة سهلة وبسيطة من منزلك عبر الإنترنت

إن عملية تحديث بطاقات التموين من أهم العمليات التي يبحث عنها زوار موقعنا ( نجوم مصرية) وفي موضوعنا التالي سنتطرق لهذه العملية بالشرح الوافي والكافي مع شرح أيضًا كيفية استعلام عن بطاقة التموين عن طريق موقع دعم مصر وكذلك كيفية تقديم تظلمات بطاقات التموين بشكل سهل وبسيط من خلال الإنترنت وأنت جالس في منزلك تتناول القهوة والكيك، فتابعونا في هذا الشرح البسيط تجدون الإجابات كلها.

كيف يعرف المواطن أنه من الضروري تحديث بطاقات التموين من ناحية البيانات ؟

عند صرف الخبز من المخبز أو صرف الدقيق من مستودع الدقيق لابد من طلب البون الذي يخرج من ماكينة الصرف والنظر إلى أسفل البون فإذا وجد عبارة: «بيانات البطاقة بها أخطاء سارع بتحديثها عبر موقع www.tamwin.com.eg تجنبًا لإيقافها أول شهر نوفمبر ) هنا عزيزي الزائر لابد أن تعرف أن بطاقتك التموينية تحتاج إلى تحديث وعليها يجب أن تقوم بتحديث بطاقات التموين الخاصة بك.

هل جميع بطاقات التموين تحتاج إلى تحديث؟

بكل تأكيد غير صحيح هذا الكلام، فالمشترك الذي لم تصله نص العبارة السابقة فقط في بون الخبز أو الدقيق فقط لا غير، والسبب في التحديث هو وجود أخطاء في البطاقة التموينية وليس سببها مكتب التموين.

ما هي المدة المحددة لنهاية التحديث؟

ما أعلن عنه أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي 2018 هي هذه المدة المحددة لنهاية التحديث، لكن لا بأس في الدخول على الموقع ومعرفة ذلك من خلال اللينك المباشر التالي https://tamwin.com.eg/view/updatemember/index.ase

المطلوب للدخول على موقع التموين وتعديل البيانات والقيام بعملية تحديث البطاقات التموينة

1- رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم مكتوب أسفل البطاقة التموينية.

2 – الرقم القومي لصاحب البطاقة وإذا لم يتواجد ووجد أنه مكتوب على البطاقة رقم وهمي يبدأ برقم 526 على الشمال يجب على المواطن إدخال رقم قومي لأحد أفراد الأسرة في البطاقة لكي يدخل الموقع على بيانات البطاقة.

3- الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة الموجودين في البطاقة التموينية.

4- رقم محمول صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة الموجودين في البطاقة التموينية.

البيانات المطلوب إدخالها من المواطن عند الدخول على الموقع وفتح شاشة حدث بياناتك للقيام بعملية التحديث؟

يوجد خانتين الخانة الأولى على اليمين إدخال رقم بطاقة التموين 12 رقم والخانة على اليسار خانة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية عبارة عن 14 رقم.

ملحوظة هامة : لابد من إدخال الأرقام مكتوبة بالإنجليزية وليس بالعربية حتى يتم الدخول على بيانات البطاقة ولا يقول لك لا توجد بيانات.

التعديلات اضغط ok يتم التعديل ويتم إلغاء عبارة ( له رقم قومي مكرر ) وبعدها تقوم بالضغط على حذف ويتم الحذف وبذلك يكون تم التحديث للبطاقة.

ملحوظة: للتأكد ادخل على بيانات البطاقة مرة أخرى تجد عبارة ( له رقم قومي مكرر ) غير موجودة أمام الاسم وتجد عبارة تم حذفه أمام الاسم الذي تريد حذفه.

ملحوظة: إذا لم تقوم بمسح علامات الصح في خانات الخبز والتموين وحذفت لااسم فقط عن طريق خانة حذف سوف يتم حذف الاسم ولكن العدد لن يتم ضبطه فيما بعد ويبقى زائد.

8- حذف فرد من أفراد البطاقة الأصليين ومكتوب أمامه غير نشط وغير ساري ومحذوف ووجود شخص آخر بدلًا منه كان محذوف أو غير موجود في البطاقة أو مخصوم للسفر للخارج أو متوفى وتم حذفه أو غير مدرج من الأساس أو اسم ومكتوب أمامه بدون رقم قومي ومكتوب أمامه نشط وساري.

طريقة التحديث:

1- الخطوة الأولى: تنشيط الفرد المحذوف الغير نشط والغير ساري

الضغط على تعديل وبعدها إدخال صلة القرابة وبعدها يتم الضغط على مربع يظهر فارغًا مكتوب بجواره اعادة تنشيط وعند الضغط عليه يظهر علامة صح ومربح بجواره تأكيد الحذف، لكن لكي نقوم بالتنشيط للاسم نترك المربغ الفارغ الذي بجواره كلمة إعادة تنشيط وندخل رقم الموبايل لصاحب البطاقة ونضغط حفظ التعديلات وللتأكد من القيام من عملية التنشيط نرى أن عبارة غير ساري قد حذفت من أمام الاسم ولكن تبقى كلمة غير نشط موجودة ولم تتغير ولكن المهم التأكد من مسح عبارة (غير ساري).

2- الخطوة الثانية: حذف الفرد النشط الموجود بالخطأ ويصرف التموين: الضغط على حذف اسم الفرد المكتوب أمامه نشط وساري وهو من الأساس لم يكن موجود أو غير مدرج أو كان مخصوم للسفر للخارج أو الذي بدون رقم قومي وبعدها يتم الضغط على تعديل ويتم إلغاء مسح علامة صح من مربعات الخبز والتموين وتظهر علامة صح في مربع مكتوب تأكيد الحذف ويقوم بإدخال الرقم الموبايل لصاحب البطاقة، ويتم الضغط على حفظ التعديلات سوف تظهر رسالة بأنك مسؤول عن التعديلات اضغط Ok ويتم التعديل وهكذا يتم حذف الفرد الخطأ، وتم حذف الاسم وأيضًا العدد الخبز والتموين له في البطاقة.

9- حذف فرد من أفراد لابطاقة وأصبح غير نشط وغير ساري على الرغم أن عدد الخبز والتموين منضبط ولم ينقص أو يزيد ولكن الاسم فقط محذوف وغير نشط.. طريقة التحديث: الضغط على تعديل وبعدها إدخال صلة القرابة وبعدها يتم الضغط على مربع يظهر فارغ مكتوب بجواره إعادة تنشيط وعند الضغط عليه يظهر علامة صح ومربع بجواره تأكيد الحذف لكن من أجل التنشيط للاسم نترك المربغ الفارغ الذي بجواره كلمة إعادة تنشيط وندخل رقم الموبايل لصاحب البطاقة ونضغط حفظ التعديلات.

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