بي-بي تُعزز تقديرات المملكة العربية السعودية واحتياطيات النفط

أعلنت شركة بريتيش بتروليوم <<BP>> في تقريرها الإحصائي للطاقة العالمية لعام (2019)، تقديراتها لاحتياطي النفط الخام السعودي والأمريكي في نهاية العام الماضي بنسبة 12 في المائة و22 في المائة على التوالي، حيث تم تعديل احتياطي النفط السعودي المؤكد إلى(297.7) مليار برميل في نهاية عام (2018) من (266.2) مليار برميل في تقرير العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة جاءت بعد أن بدأت المملكة بالإبلاغ بشكل منفصل عن احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي، وقال “سبنسر ديل” ( كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة بريتيش بتروليوم والمدير التنفيذي لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر في بنك انجلترا سابقاً )، حيث صرّح في لقائه مع الصحفيين قائلاً ” إن الغاز الطبيعي المسال أُدرج سابقاً في احتياطيات الغاز، والذي انخفض نتيجة لذلك إلى (208.1) تريليون قدم مكعب من (283.8) تريليون قدم مكعب في عام (2017).

تم رفع احتياطيات النفط للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في عام (2018)، إلى (61.2) مليار برميل من 50 مليار في نهاية عام (2017)، وفقاً للتقرير، حيث تم تغيير إجمالي الاحتياطيات العالمية قليلاً عند(1729.7) مليار برميل، أي ما يُعادل 50 عاماً تقريباً من الطلب العالمي الحالي.

المملكة العربية السعودية تمتلك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم بمعدل266.2 مليار برميل ، بعد أن كانت الأولى عالمياً، حيث كان للمملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم حتى تجاوزتها فنزويلا لتصل إلى 297.6 مليار برميل وذلك في شهر أبريل لهذا العام2019، هذه الإحصائيات كانت قبل تقرير شركة بريتيش بتروليوم اليوم، أما عن فنزويلا فسنوافيكم بتقديراتها لاحقاً.

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