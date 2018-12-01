تحديث بطاقة التموين 2018 من موقع وزارة التموين وفتح باب تظلمات تحديث بطاقة التموين

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنها قامت بتفعيل خدمة جديدة منذ بداية عام 2018، حيث يتم من خلالها إصدار بطاقات التموين الجديدة سواء كانت بطاقة تموين لأول مرة أو بطاقة تموين من نوعية البدل الفاقد والتالف التي تخص المواطنين المصريين، وتقدم الخدمة عبر رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة،وتعتبر تلك من الخدمات التي تواكب العصر التكنولوجي الذي يواكب ذلك العصر، فقد أصدر وزير التموين خدمة الهاتف المحمول للعمل على تسهيل الوقت والجهد للمواطنين، وحصول كل مواطن على حقه في الدعم المقدم من الحكومة المصرية.

سوف نتعرف على طريقة تحديث بطاقة التموين 2018، لكل من حصل على تقييم عند صرف الخبز بتعديل وتحديث بطاقة التموين الخاصة بهم حيث أن التحديث يكون عن بيانات الأفراد المدونون في البطاقة، وبالنسبة لباقي البطاقات التي لم يصدر لها قرار تحديث من المتوقع أن يتم تحديثها خلال الأيام القادمة، تابع معنا عزيزي المواطن لمعرفة كيفية التقديم في الخدمة الجديدة عبر بعض خطوات تقوم بإنجازها ثم تحصل على بطاقة تموين الخاصة بك، والخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد أيضا، وسوف نوضح لك الموقع الإلكتروني لوزارة التموين للمزيد من المعلومات، وموقع وزارة التموين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس لتلقي الاستفسارات والرد عليها.

تحديث بطاقة التموين 2018

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء بان يتم ضرورة تصحيح هذه الأخطاء على الفور وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال موقع إدارة دعم مصر المتمثل في الأتي،‏ موقع دعم مصر حدث بياناتك الأن، حيث أكدت وزارة التموين على أن الموقع يعمل بانتظام ومتاح الدخول عليه من جانب المواطنين، حيث يقوموا بإجراء عملية تصحيح بيانات البطاقات التموينية التي بها أخطاء وذلك قبل انتهاء المهلة الموضوعة من جانب الوزارة في موعد أقصاه 8 نوفمبر 2018.

خطوات تحديث بطاقات التموين

بعد الحصول على بون الخبز عند شراء الخبز من الفرن يتم الاحتفاظ به.

إذا كان مدون به بوجود أخطاء في البيانات ومراد تحديثها في أسفل البون.

يتم الدخول على موقع دعم مصر من خلال محلات الانترنت والسايبرات في حالة عدم وجود خط انترنت في المنزل.

الأخطاء تكون متمثلة في عدد الأفراد المدونون في البطاقة غير عدد المستحقين بصرف الخبز لهم والمراد تدوين البيانات الصحيحة.

بعد الدخول على موقع دعم مصر يتم إدخال رقم البطاقة المدون على البطاقة البيضاء.

ثم تدوين الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة نفسه.

ثم إدخال اسم المحافظة.

إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

والضغط على أيقونة تحديث، سوف تظهر في أسفل الصفحة نتيجة التحديث والخطأ الوارد في البطاقة والمراد تعديله وعدد الأفراد وتفاصيل البطاقة التموينية.

تظلمات تحديث بطاقات التموين

تبدأ اليوم مكاتب التموين المنتشرة في جميع محافظات مصر، على أنه تقوم بقبول طلبات التظلمات من المواطنين وأصحاب مشاكل متعلقة بتحديث البطاقة، حيث يتم تقديم التظلم في مكتب التموين عن طريق الخطوات التالية:

يتقدم المواطن إلى مكاتب التموين للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين.

ثم تدوين التظلم الخاص بِالبطاقة.

ثم يقوم المواطن بملء كل بيانات الأفراد الذين يستفاد من الحصص التموينية وصرف الخبز في البطاقة التموينية.

ثم يقوم مكتب التموين بتسجيل الاستمارة ومنح المواطن إيصال يفيد من خلاله قيام صاحب البطاقة بالتظلم والتسجيل.

ثم يتم تسجيل طلبات التظلمات على جهاز الكمبيوتر الخاص بموظف التظلمات في مكتب التموين والقيام بمراجعة الطلب.

استخراج بطاقات التموين الجديدة 2018

يتوجه المواطن الذي يرغب في الحصول على بطاقة تموينية جديدة أو تجديد بطاقة البدل الفاقد والتالف التوجه إلى مكتب التموين الذي يتبع له محل سكنه المدون في بطاقة الرقم القومي، لتقديم طلب بالحذف أو استخراج بطاقة جديدة أو الإضافة، حيث أن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة تكون كالأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي كما تكون البطاقة سارية. رقم تليفون محمول باسم المواطن مقدم الطلب. إيصال كهرباء حديث. قسيمة الزواج. صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة. شهادات ميلاد الأولاد صور منها. ثم يتوجه المواطن من داخل مكتب التموين بتسجيل بياناته عبر مكتب الحاسب الآلي المتواجد داخل مكتب التموين. ويكون تعامل متقدم الطلب من خلال الهاتف المحمول الخاص به بعد أن يقوم بتدوين رقم هاتفه في الأوراق المطلوبة منه.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين من خلال روابط مباشرة لإضافة المواليد الجدد.

للاستعلام عن بطاقات التموين الجديدة من موقع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين من هنــــا.

خدمات أخرى نقدمها لكم طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي آو تجديدها والتعرف على الغرامة الموقعة على عدم تجديد البطاقة الشخصية من خلال موقع استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه سوف يتم بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبار من شهر أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تستمر مدة إضافة المواليد الجدد 3 أشهر من تاريخ بدء إضافة المواليد الجدد، كما أنه من المقرر أن يتم صرف السلع للمواليد الجديدة المضافة من شهر نوفمبر أو شهر ديسمبر على أقصى تقدير، وخلال تلك الفترة يتم العمل على الاستعداد الازم لإضافة المواليد الجدد، وتقييم مكاتب التموين على مستوى جمهورية مصر العربية، للتأكد من أن كل مكاتب التموين على استعداد لاستقبال طلبات إضافة المواليد الجدد، حيث توفر احتياجات المكاتب من أجهزة كمبيوتر أو عوامل أخرى تساعد الموظفين في المكاتب على تلبية طلبات المواطنين وتسجيل بياناتهم، كما يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص وتدوين المواليد المراد إضافتهم من خلال ذلك الموقع الخاص بدعم مصر من هنــــــا.

خطوات إعادة المحذوفين عشوائيا في بطاقات التموين 2018

أصدرت وزارة التموين من خلال مكاتب التموين بالمحافظات قرار بناء على تلبية رغبات المواطنين لكي يتم استخراج بطاقات تموين بدل فاقد والتالف، وطلبات المواطنين فيما يخص إعادة الأشخاص المحذوفين بشكل عشوائي من بطاقات التموين، طالما لا يوجد سبب قانوني أدى إلى حذفهم، كما سوف يتم استخراج بطاقات جديدة لمن ليست لهم بطاقات تموينية وفقا لضوابط القرار الوزاري الجديد خلال شهر أغسطس القادم، وتتمثل الخطوات إعادة المواطنين من الحذف العشوائي في الأتي:

التوجه إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية للاستعلام عن الفرد المحذوف وسبب حذفه.

الاستعلام عن الفرد المحذوف من خلال مكتب التموين أو من خلال الاتصال على الرقم 19959 بسعر المكالمة العادية والاستعلام عن الفرد المجذوف من البطاقة ومعرفة تفاصيل الحذف من موظف الرد على المكالمة.

يتوجه صاحب البطاقة التموينية إلى المكتب وبحوزته صور من بطاقات الرقم القومي لكل من هو مقيد في البطاقة أو صور لشهادات الميلاد لمن هم دون 16 عام ومقيدين في بطاقة التموين.

في حالة أن تم إثبات عشوائية الحذف من بطاقة التموين يتم إعادة الفرد المحذوف مجانا إلى البطاقة.

تستغرق مدة إعادة الفرد المحذوف من بطاقة التموين 21 يوم فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين للوافدين وبدل الفاقد والتالف وعمليات الخصم

صورة بطاقة رقم قومي سارية إيصال كهرباء حديث رقم تليفون محمول لصاحب البطاقة قسيمة الزواج أخر بون صرف للمقررات التموينية ثم التوجه إلى مكتب الحاسب الآلي لتسجيل بيانات المواطن.

أستكمال خطوات أستخراج بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول

عند قيام المواطن بإدخال بياناته عبر الحاسب الآلي فيحصل المواطن على رقم إدخال العملية التموينية، ويقوم بالاحتفاظ بهذا الرقم.

يرسل المواطن رسالة فارة عبر رقم 91237، بقيمة جنيه واحد، ويتم الرد عليه في الحال في حالة تسجيل طلبه وان البيانات الموضوعة صحيحة أم لا.

ثم يتم الرد على مقدم الطلب برسالة بعد أسبوع من تسجيل البيانات، بأن طلبه تم قبوله أم لا.

في حالة رفض الطلب يتم ذكر الأسباب في مضمون الرسالة.

في حالة القبول يتوجه مقدم الطلب إلى مكتب التموين بعد 15 يوم من تقديم الطلب، لاستلام بطاقة التموين.

طريقة الاستفسار عن بطاقات التموين الجديدة 2018

للاستفسار عن بطاقات التموين الحديثة يمكنك التوجه إلى موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من هنا، أو الوقوف على أخر مستجدات بطاقات التموين عبر موقع وزارة التموين التجارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنا.

إجراء يؤدي إلى رفض إصدار بطاقة التموين

صرح مستشار وزير التموين ونظم المعلومات، بأنه قد رفض طلبات 60% من طلبات تجديد البطاقات التموينية وكان سبب الرفض الأكبر هو عدم تدوين رقم التليفون أثناء إجراءات تجديد البطاقة التموينية، كما أن وزير التموين قد أصدر قرار أخير بوقف ربط رقم التليفون باسم مقدم الطلب للحصول على بطاقة جديدة لفترة محددة ولكن يجب التأكد من صحة الأوراق المقدمة والإجراءات ثم يتم إصدار بطاقة التموين.

تحديث بطاقات التموين

والجدير بالذكر بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أشارت في وقت سابق على أنه قد تم بالفعل حذف 3 مليون شخص من البطاقات التموينية خلال عملية التحديث الأخيرة، وستقوم الوزارة بإضافة الأطفال الجدد على البطاقات التموينية لتأخذ مكان الفئات المحذوفة، بدون أن تحميل الدولة عدد كبير من العبء الاقتصادي وتوفير من ميزانية الدولة.