ببجي pupg mobile update أخر تحديث 0.12.0| الحسابات الرسمية للعبة

ننشر مميزات أخر تحديث ببجي pupg mobile update بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الشركة المنتجة للعبة “Tencent Games” عن إتاحة الإصدار الجديد للعبة عبر متجر Google Play وعبر متجر iTunes أيضاً، حيث تم أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف وتعطيل السيرفر من أجل إجراء عملية الصيانة والاستعداد لإطلاق نسخة بوبجي الجديدة 0.12.0 يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 أبريل 2019، ويتم تنزيل التحديث وفق طريقة تحديث ببجي التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع نجوم مصرية.

وقد تم تعطيل السيرفر لمدة ثماني ساعات تقريباً، وهذا ما تم الإعلان عنه بشكل مُسبق من قبل القائمين على اللعبة قبل تعطيل اللعبة، وفي وقتٍ لاحقٍ أعلنت عن إتاحة الحصول على ببجي pupg mobile update الإصدار الأخير من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بك بواسطة الهاتف الجوال سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو بنظام iOS للأيفون في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 17 أبريل2019، ويمكنكم التعرف على ماهي ببجي موبايل العالمية، ومعرفة طريقة تحديث ببجي موبايل الجديد، وكافة التفاصيل حول ببجي 0.12.0 أخر تحديث من خلال موقع نجوم مصرية.

ببجي pupg mobile update

أنهت الشركة المنتجة لـ لعبة ببجي موبايل pupg mobile أعمال الصيانة الخاصة بإصدار نسخة جديدة من اللعبة وتهيئتها للتنزيل يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل في متجر جوجل بلاي، وقد تضمن تحديث ببجي الجديد العديد من المحسنات والمميزات الإضافية وتعديل الخلل السابق في العديد من الأمور وتطوير مود أو طور الزومبي بما يجعل اللعبة أكثر حماسةً وإثارةً عن السابق، وقد نصحت الشركة اللاعبين بـ تنزيل ببجي 0.12.0 للاستمتاع بما تم إضافته في اللعبة.

ويجب العلم بأن تنزيل ببجي موبايل أخر تحديث لا يتم بشكل آلي، وإنما يتم الحصول على التحديث الجديد من خلال الدخول إلى المتجر والضغط على تثبيت ببجي pupg mobile update لتبدأ في تحميل اللعبة، ومن ثم الحصول على كافة الإضافات المتوفرة في نسخة ببجي الجديدة، وينبغي على كافة اللاعبين التأكد أولاً من أن النسخة التي سيتم تنزيلها هي النسخة الأصلية للعبة، ويمكنك التعرف على النسخة الأصلية من خلال الدخول إلى تفاصيل اللعبة ومن ثم الإطلاع على الآتي:

م البند معلومات التطبيق 1 الإصدار 0.12.0 2 تاريخ أخر تحديث 11 أبريل 2019 3 التنزيلات 100 مليون 4 حجم التنزيل 1.7 GB 5 الشركة المنتجة Tencent Games 6 تاريخ الإصدار 19 مارس 2018 7 التقييم مناسب لمن يبلغ 16 عاماً

جديد ببجي pupg mobile

أضافت شركة Tencent Games إلى لعبة ببجي pupg mobile update في أخر إصدار لها عدداً من الإضافات التي يمكنكم الحصول عليها والاستمتاع بها في الوقت الحالي، وتتمثل إضافات بوبجي موبايل الجديدة في التالي:

تأتي أوضاع لعبة ببجي موبايل الجديدة تحت فئة الوضع اللانهائي “infinity”.

البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة خلال قتال الزومبي “أظلم ليلة”.

الفرق التي تستمر على قيد الحياة حتى الفجر سوف تفوز.

البقاء على قيد الحياة حتى الفجر.

إضافة أسلحة جديدة.

إضافة صاعقة قنابل يدوية.

إضافة قنابل النيتروجين.

إضافة وحوش وأنظمة.

ضبط صعوبة اللعبة.

إتاحة مشاهدة مباريات الأصدقاء وأعضاء الطاقم أو العشيرة.

إمكانية تعديل الإعدادات الخاصة بخصوصية وضع المشاهد.

الخزانات المتحركة أصبح بإمكان اللاعب تبديلها في القتال.

تم إضافة موضوع الربيع وحدث الكنز.

إمكانية تسلق الزومبي للجدران المنخفضة.

إضافة RPG-7، قاذفات اللهب.

عند إصابة الزومبي بالأسلحة النارية، فتكون حركته أبطأ مما كان عليه.

أصبحت رسائل الدردشة سريعة.

إمكانية تبديل الخزائن المحمولة.

إضافة إنجازات جديدة مثل (أفضل صديق، نجم، ثقافة رابحة، مغامر).

ضبط عملية فتح الباب التلقائي.

ضبط الاحتمالات الخاصة بالطقس.

إضافة مزيد من المباني ومناجم الفحم.

إمكانية تعطيل التأثيرات المتعلقة بالظل لتقليل الاستهلاك.

إضافة رسوم متحركة.

إصلاح الخلل المتعلق بعرض الشعر بصورة صحيحة.

عرض الأبواب بشكل سليم وإصلاح الخلل.

أصلحت لعبة ببجي pupg mobile update في نسختها الأخيرة الخلل الخاص بتعثر اللاعبين في المباني.

الحسابات الرسمية لـ لعبة ببجي موبايل

م الصفحة الرابط 1 موقع ببجي الرسمي pubgmobile.com 2 حساب ببجي تويتر pubg mobile twitter 3 حساب ببجي فيسبوك pubg mobile facebook

من خلال الحسابات الرسمية للعبة ببجي موبايل السابقة يمكنكم التواصل مع خدمة الدعم الفني في حال لديك أسئلة أو أي مشاكل أخرى، كما يمكنكم ترك استفساراتكم في التعليقات بالأسفل ليتم الرد عليكم من جانب موقع نجوم مصرية.

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