انخفاض أسعار سيارات بروتون وزوتي بسبب خليها تصدي

استمرار تخفيضات أسعار السيارات في السوق المحلي بسبب حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، في امتناعها عن شراء سيارات جديدة، لم يجد عدد من شركات ووكلاء سيارات الركوب “الملاكي” الا لتخفيض أسعارهم أو تقديم عروض سعرية جديدة لأكثر من مرة على سياراتهم بالسوق المحلية، وذلك على أمل تحريك وزيادة عملية البيع وحث المستهلكين على الشراء بقدر الامكان، خاصة مع اقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. ولعل آخر الشركات والوكلاء الذين خفضوا أسعار سياراتهم هم «بروتون اكسورا، وزوتي زد 300 وZ560».

25 ألف جنيه على إكسورا

أعلن وكيل الشركة الماليزية «بروتون» في مصر تخفيض سعر السيارة العائلية إكسورا «Exora»، وذلك بقيمة 25 ألف جنيه، على فئتيها المتوفرتين في السوق المصري.ووصل أسعار «Exora» بعد التخفيض من 294.900 جنيه، وذلك بدلاً من 319.900 جنيه للفئة الأولى، وسجلت الفئة الثانية سعر 309.900 جنيه بدلاً من 334.900 جنيه.

وتعمل السيارة الماليزية على محرك تربو سعة 1600 سي سي، قادر علي انتاج قوة 140 حصان بناقل أتوماتيكي من سرعة واحدة متغيرة باستمرار.كما أشار الوكيل إلى أن عرض التخفيض ممتد طيلة شهر رمضان بحيث تتوفر السيارة بسعر 255 ألف جنيه و275 ألف جنيه بدلاً من 294,900 جنيه و314,900 جنيه لكل فئة على التوالي بقيمة تخفيض 39,900 جنيه.

35 ألف جنيه تخفيضات على سيارات «زوتي»

كما أعلنت الشركة الصينية للسيارات «زوتي» في مصر عن عروض وتخفيضات كبيرة بمناسبة شهر رمضان، وذلك على عدد من طرازاتها المختلفة، حيث وصلت قيمة التخفيض إلى 35 ألف جنيه.حيث شمل التخفيض السيارة «Z300» بقيمة 25 ألف جنيه ليصل سعرها الي ـ207 آلاف جنيه، وذلك بدلاً من 232 ألف جنيه، والسيارة «Z300» تعمل بمحرك 1600 سي سي بقوة 122 حصان وعزم 151 نيوتن.متر.

كما شملت التخفيضات ايضاً السيارة السيدان متوسطة الحجم «Z560» بخصم 35 ألف جنيه عن سعرها الأصلي لتسجل سعر 264.990 جنيه وذلك بدلا من 299.990 جنيه، وتعتمد السيارة «Z560» على محرك تربو 1500 سي سي بقوة 150 حصان.

جدير بالذكر أن حملة خليها تصدي أحدثت تأثيرًا كبيرًا على المبيعات في سوق السيارات المحلي، سواء الجديدة أو المستعملة، وهو ما يسعي تجار ووكلاء السيارات محاولة تفاديه بالخصومات المالية الكبيرة.