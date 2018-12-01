سعر الذهب اليوم السبت 1 ديسمبر وتوقعات تذبذب سعري ملحوظ بسبب المخاطر الجيوسياسية

أسعار الذهب اليوم .. بداية تراجع سعر المعدن الفنيس اليوم وصعوده مقتربا من أدنى مستوى سعري خلال 24 شهر ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية وذلك قبل نشر أخر البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وكذلك يرجع سبب انخفاض أسعار الذهب إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية وكذلك إلى انحسار المخاوف من حرب تجارية، خاصة بعد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجميع ما سبق من أسباب أدى لتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة، خاصة الذهب.

فقد عاود مشوار الارتفعات السعرية قرب المقاومة السعرية عند مستوى 1248 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات اليوم، وساعد على ذلك استمرار قوة الأمريكي، وفي حال كسر المنطقة السعرية 1218 دولار للأوقية لأعلى سيتجه للتجربة على دعمة عند مستوى 1180 والذي يحتمل أن يرتد منه لأعلى مرة أخرى للتجربة مرة أخرى على سعر 1218 دولار للأوقية. أما إذا فشل في المحافظة على الدعم عند 1168دولار للأوقية، فمتوقع أن يتجه لمستويات الدعم التالي عند 1130 دولار.

انخفاض أسعار الذهب المحلي المصري

يرتبط سعر الذهب بالسوق المصري بعاملين لا ثالث لهما

العامل الأول أسعار المعدن الثمين بالأسواق العالمية، وقد قمنا من خلال هذا التقرير بتوضيح الصورة كاملة.

العامل الثاني: هو سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك لأن سعر الذهب يتم تقيمه بالدولار عالميا، فعدما يرتفع الدولار مقابل الجنية يرتفع سعر الذهب محليا، وذلك حتى في حال استقراراه عالميا.

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متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 697 إلى 699 عيار 22 639 إلى 641 عيار 21 610 إلى 612 عيار 18 523 إلى 525 عيار 14 407 إلى 408 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,681 إلى 21,752 الجنيه الذهب 4,880 إلى 4,896 الكيلو 697,143 إلى 699,429

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ويتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المصري بالأساس بالسعر العالمي للأوقية في بورصات المعادن العالمية، والتي تتأثر بدورها بارتفاع أو انخفاض الدولار في مقابل بقية العملات.

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