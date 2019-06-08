امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 اليوم السبت الموافق 8 يونيو واستعدادات الوزارة

يعتبر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 هو بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم السبت الاستعداد لدخول الامتحانات وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وانتهاء اجازة عيد الفطر المبارك، وبعد خوف الطلاب من أن يتم جدولة الامتحانات خلال شهر رمضان الكريم. ساعات قليلة تفصلنا عن بداية أول امتحان للثانوية العامة وهو امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019. سوف نتابع معك لحظة بلحظة آخر المستجدات على الساحة.

اخر اخبار امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019, لا تسريبات مؤكدة

نشرت بعض صفحات الفيسبوك مثل المدعو “شاومينج” بعض الورقات التي قالت بانها تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019. وبالتأكيد مثل كل عام لا أحد يعرف حتى الآن حقيقة تلك التسريبات التي تم نشرها بخصوص الامتحان، وهل هي فعلا تسربات للنماذج الحقيقة أم لا، إلا أن الوزارة ناشدت الطلاب من قبل بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تضرهم ولا تفيدهم على الاطلاق، وضرورة التركيز على الاستذكار والمراجعة قبل دخول الامتحان، وذلك لأن مثل تلك الصفحات تسبب الكثير من القلق والخوف لدى الطلاب، فحتى الآن لا توجد أي اخبار حقيقة ورسمية عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019.

وتبدأ اليوم السبت الموافق 8 يونيو امتحانات الثانوية العامة المصرية التي يخضع بها طلاب الصف الثالث الثانوي، بعد الإستعداد بشكل كامل عقب انتهاء شهر رمضان الكريم اعادة الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وهو الشىء الجميل الذي كان ينتظره عدد كبيرا جدا من الطلاب الذين كانوا قلقين بشأن تزامن الشهر الكريم مع امتحانات الثانوية العامة، إلا أن هذا العام تم تأجيل الامتحانات حتى انتهاء شهر الصيام، حيث يشعر الطلاب بالإرهاق خلال اليوم في الصيام، وينعقد اليوم امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بين كل الطلاب، وندعو الله تعالى أن يرزقهم التوفيق والسداد.

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