اليوم إعلان البطاقات الرابحة فى سحب يانصيب معرض دمشق الدولى 2019

فى اواخر شهر رمضان المبارك،وقبيل عيد الفطر من عام 2019،تأتى البشرى بالخير الى كل المشتركين فى يانصيب معرض دمشق الدولى،فقد تم الإعلان عن نتائج سحب البطاقات الرابحة يانصيب معرض دمشق الدولى 2019، وذلك فى الثلاثاء الماضى الموافق (4/6/2019 م ) الساعة 6:30 مساءً،والتى تحدث مساء كل ثلاثاء من كل اسبوع كما تذاع على القناة الفضائية السورية وايضاً على الموقع الرسمى لمعرض دمشق الدولى .

♦متى سيتم الاعلان عن النتائج؟

وفى تمام الساعة التاسعة (9:00Pm) بتوقيت سوريا من تاريخ اليوم6/6/2019م،سيتم اذاعة فاعليات إجراء اليانصيب على قناة سوريا الفضائية،مما يضمن الشفافية للعديد من المواطنين المشتركين فى اليانصيب فى دمشق والذين ينتظرون السحب اصدار التاسع عشر(19) رقم واحد وعشرون (21) من خلال معرض دمش الدولى .

ويتم السحب تحت اشراف لجنة منظمة،تهتم بالاشراف العام واخراج يانصيب معرض دمشق الدولى فى صورة مشرفة ونزيهه،كما تحرص على نقل النتائج من خلال شاشة التلفزيون ومن خلال موقعها الرسمى على شبكة الانترنت.

جائزة اليانصيب الدولى تم تقدير قيمتهاب50 ليرة سورية والتى تم الاعلان عن طريقها عن ارقام الاوراق الرابحة بعد سحب هذه الاوراق، كما اعلن عن البطاقات الرابحة على رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولى 2019،حيث اعلن عن 1000 بطاقة رابحة وعن الفائز بالجائزة الكبرى الفائز الاول والتى كانت قيمتها 80 مليون ليرة سورية.

♦كيفية معرفة نتائج السحب؟

كل ما عليك هو وضع رقم البطاقة الخاص بك فى مكان الاستعلام عن نتيجة وستظهر اليكم النتيجة فوراً من هذا الرابط (رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولى 2019) اول موعد للاعلان على الموقع الرسمى وعلى شاشات التلفزيون السورى القناة الفضائية السورية او على قناة سوريا دراما.

نتمنى الفوز لكل المشتركين فى يانصيب دمشق الدولى 2019 الاصدار (19) رقم 21 .

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